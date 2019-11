Netflix przejmuje "Gliniarza z Beverly Hills 4"

Paramount Pictures zrezygnowało z filmu. Obraz jednak powstanie. Studio postanowiło odsprzedać prawa do niego platformie Netflix.To nie wszystko. Netflix uzyskał również prawa do produkcji - jeśli tylko zechce - części piątej słynnegoNa razie nie wiadomo, kto będzie twórcą nowego filmu. Paramount przez wiele lat próbowało doprowadzić do realizacji filmu. Ostatnimi, którym studio powierzyło projekt, byli Belgowie Belgowie Adil El Arbi Bilall Fallah kończący właśnie prace nad Eddie Murphy z Netfliksem już wcześniej współpracował. Niedawno na platformie swoją premierę miał, w którym aktor zagrał główną rolę.