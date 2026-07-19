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Netflix przejmuje start-up Bena Afflecka specjalizujący się w narzędziach AI. Koszt? Ponad pół miliarda dolarów

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+przejmuje+start-up+Bena+Afflecka+specjalizuj%C4%85cy+si%C4%99%C2%A0w+AI.+Koszt+Ponad+p%C3%B3%C5%82+miliarda+dolar%C3%B3w-167630
Netflix przejmuje start-up Bena Afflecka specjalizujący się w narzędziach AI. Koszt? Ponad pół miliarda dolarów
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Związek Bena Afflecka i Netfliksa przypomina stare, problematyczne małżeństwo – w żaden sposób nie da się przewidzieć kolejnego zakrętu tej relacji. Raptem kilka miesięcy temu aktor – promując swój netfliksowy "Łup" – krytykował metody tworzenia filmów przez streamingowego giganta. Zwracał uwagę, że ich produkcje są repetytywne w przedstawianiu fabularnych informacji, tak by siedzący z telefonami w rękach widzowie nie tracili wątku w trakcie nieuważnego seansu. Dziś natomiast portal Variety informuje, że Netflix nie chowa urazy za kiepski PR wyrządzony przez Afflecka – i oferuje mu kolejny "łup". Serwis przejął bowiem należący do aktora startup AI za łączną kwotę 587 milionów dolarów.

Netflix przejmuje start-up AI Bena Afflecka. Co wiemy?



Jak informuje dziś portal Variety, Netflix nabył firmę InterPositive, czyli startup Afflecka skupiony wokół wykorzystywania narzędzi AI przy produkcjach filmowych. Założona w 2022 roku firma powstała, by – jak czytamy – "stawiać twórców filmowych w samym centrum procesu". W odróżnieniu od dziesiątek powstających każdego miesiąca start-upów specjalizujących się w narzędziach generatywnego AI, InterPositive reprezentuje mniej odtwórcze, a bardziej zadaniowe podejście. Narzędzia firmy, karmione codziennymi materiałami z planu filmowego, mają usprawniać prace na etapie postprodukcji: pomóc w bardziej efektywnej pracy z poprawą oświetlenia, miksowaniem dźwięku czy dodawaniem efektów wizualnych.



Netflix przejął startup, w którym do dziś pracował zespół złożony z 16 pracowników. Mimo spodziewanej w wyniku fuzji restrukturyzacji Affleck będzie działał przy rozwoju narzędzi jako starszy doradca. 

Od wynalezienia ruchomego obrazu po przejście na technologię cyfrową, od technologii motion capture po produkcję przestrzeni wirtualnych – w kinie technologia zawsze rozwijała się ramię w ramię z artystami, którzy z niej korzystali. Nasze wspólne zaangażowanie w kontynuowanie tego dziedzictwa sprawia, że połączenie sił to naturalny kolejny krok, zwłaszcza w obliczu wieloletniego doświadczenia Netfliksa w odpowiedzialnym wdrażaniu i rozwijaniu technologii – powiedział Affleck w oficjalnym oświadczeniu.

Zainteresowanie Netfliksa możliwościami, które daje przemysłowi sztuczna inteligencja, nie powinno specjalnie dziwić. Według doniesień, platforma streamingowa zdążyła stworzyć już blisko 300 produkcji, które w jakiś sposób korzystały z narzędzi generatywnego AI. Mimo to włodarze serwisu przekonują, że ich celem nie jest zastąpienie ludzkiej pracy technologią.

Wierzymy, że potrzeba prawdziwych artystów, aby stworzyć coś wielkiego i wykorzystywanie AI tego nie zmieni. Filmy są tworzone przez ludzi. AI daje im po prostu narzędzia, by robili je jeszcze lepiej – mówił CEO Netfliksa Ted Sarandos. 

"Łup" – zwiastun filmu

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