Netflix przejmuje start-up Bena Afflecka specjalizujący się w narzędziach AI. Koszt? Ponad pół miliarda dolarów

Związek Bena Afflecka i Netfliksa przypomina stare, problematyczne małżeństwo – w żaden sposób nie da się przewidzieć kolejnego zakrętu tej relacji. Raptem kilka miesięcy temu aktor – promując swój netfliksowy "Łup" – krytykował metody tworzenia filmów przez streamingowego giganta. Zwracał uwagę, że ich produkcje są repetytywne w przedstawianiu fabularnych informacji, tak by siedzący z telefonami w rękach widzowie nie tracili wątku w trakcie nieuważnego seansu. Dziś natomiast portal Variety informuje, że Netflix nie chowa urazy za kiepski PR wyrządzony przez Afflecka – i oferuje mu kolejny "łup". Serwis przejął bowiem należący do aktora startup AI za łączną kwotę 587 milionów dolarów.
Netflix przejmuje start-up AI Bena Afflecka. Co wiemy?
Jak informuje dziś portal Variety, Netflix nabył firmę InterPositive, czyli startup Afflecka
skupiony wokół wykorzystywania narzędzi AI przy produkcjach filmowych. Założona w 2022 roku firma powstała, by – jak czytamy – "stawiać twórców filmowych w samym centrum procesu". W odróżnieniu od dziesiątek powstających każdego miesiąca start-upów specjalizujących się w narzędziach generatywnego AI, InterPositive reprezentuje mniej odtwórcze, a bardziej zadaniowe podejście. Narzędzia firmy, karmione codziennymi materiałami z planu filmowego, mają usprawniać prace na etapie postprodukcji: pomóc w bardziej efektywnej pracy z poprawą oświetlenia, miksowaniem dźwięku czy dodawaniem efektów wizualnych.
Netflix przejął startup, w którym do dziś pracował zespół złożony z 16 pracowników. Mimo spodziewanej w wyniku fuzji restrukturyzacji Affleck
będzie działał przy rozwoju narzędzi jako starszy doradca. Od wynalezienia ruchomego obrazu po przejście na technologię cyfrową, od technologii motion capture po produkcję przestrzeni wirtualnych – w kinie technologia zawsze rozwijała się ramię w ramię z artystami, którzy z niej korzystali. Nasze wspólne zaangażowanie w kontynuowanie tego dziedzictwa sprawia, że połączenie sił to naturalny kolejny krok, zwłaszcza w obliczu wieloletniego doświadczenia Netfliksa w odpowiedzialnym wdrażaniu i rozwijaniu technologii
– powiedział Affleck w oficjalnym oświadczeniu.
Zainteresowanie Netfliksa możliwościami, które daje przemysłowi sztuczna inteligencja, nie powinno specjalnie dziwić. Według doniesień, platforma streamingowa zdążyła stworzyć już blisko 300 produkcji, które w jakiś sposób korzystały z narzędzi generatywnego AI. Mimo to włodarze serwisu przekonują, że ich celem nie jest zastąpienie ludzkiej pracy technologią. Wierzymy, że potrzeba prawdziwych artystów, aby stworzyć coś wielkiego i wykorzystywanie AI tego nie zmieni. Filmy są tworzone przez ludzi. AI daje im po prostu narzędzia, by robili je jeszcze lepiej
– mówił CEO Netfliksa Ted Sarandos.
"Łup" – zwiastun filmu