Netflix przeprosi się z kinami? 45 dni dystrybucji zostaje?

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy prezydentowi Donaldowi Trumpowi i studiu Paramount uda się nie dopuścić do przejęcia wytwórni Warner Bros. przez platformę Netflix. W najnowszym wywiadzie dla The New York Timesa Ted Sarandos, dyrektor generalny Netfliksa, zarzeka się jednak, że umowa jest domknięta i dojdzie do skutku. Wygląda jednak na to, że Sarandos zmienił zdanie odnośnie pokazywania filmów w kinach.
Ted Sarandos jednak zatrzyma filmy Warner Bros. w kinach?
W 2023 Ted Sarandos powiedział, że kino to "przestarzała idea". Getty Images © Monica Schipper
To cytat, który jest mu do dziś wytykany. Teraz szef Netfliksa zmienia wymowę swoich słów.
Musicie posłuchać tej wypowiedzi raz jeszcze. Powiedziałam "przestarzała dla niektórych". Przykładowo: miasteczko, w którym rozgrywa się akcja "Grzeszników" nie ma kina. Dla jego mieszkańców jest to zdecydowanie przestarzała rzecz. Nie wsiądziesz w samochód i nie pojedziesz do kolejnego miasta, żeby zobaczyć film. Ale moja córka mieszka na Manhattanie. Może iść na piechotę do sześciu multipleksów i chodzi do kina dwa razy w tygodniu. Dla niej nie jest to ani trochę przestarzałe
, mówi Sarandos
.
Dyrektor generalny Netfliksa dodaje w wywiadzie, że kiedy umowa dojdzie do skutku, Netflix znajdzie się w posiadaniu rentownej sieci dystrybucyjnej, która przynosi miliony. Sarandos
twierdzi, że nie zamierza tego przerywać. Według niego system będzie działał dalej tak, jak obecnie, zachowując 45-dniowe okno dystrybucji kinowej. Sarandos zamierza zostać w kinach i czuje żyłkę rywalizacji. Chcę wygrywać w weekend otwarcia. Chcę zwyciężyć w box-offisie
, powiedział.
"Grzesznicy" – zwiastun