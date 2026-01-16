Newsy Filmy Netflix przeprosi się z kinami? 45 dni dystrybucji zostaje?
VOD / Filmy

Netflix przeprosi się z kinami? 45 dni dystrybucji zostaje?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+przeprosi+si%C4%99+z+kinami+45+dni+dystrybucji+zostaje-164762
Netflix przeprosi się z kinami? 45 dni dystrybucji zostaje?
źródło: Getty Images
autor: David Benito
Na chwilę obecną nie wiadomo, czy prezydentowi Donaldowi Trumpowi i studiu Paramount uda się nie dopuścić do przejęcia wytwórni Warner Bros. przez platformę Netflix. W najnowszym wywiadzie dla The New York Timesa Ted Sarandos, dyrektor generalny Netfliksa, zarzeka się jednak, że umowa jest domknięta i dojdzie do skutku. Wygląda jednak na to, że Sarandos zmienił zdanie odnośnie pokazywania filmów w kinach.
  

Ted Sarandos jednak zatrzyma filmy Warner Bros. w kinach?



GettyImages-2245443214.jpg Getty Images © Monica Schipper


W 2023 Ted Sarandos powiedział, że kino to "przestarzała idea". To cytat, który jest mu do dziś wytykany. Teraz szef Netfliksa zmienia wymowę swoich słów.
   
Musicie posłuchać tej wypowiedzi raz jeszcze. Powiedziałam "przestarzała dla niektórych". Przykładowo: miasteczko, w którym rozgrywa się akcja "Grzeszników" nie ma kina. Dla jego mieszkańców jest to zdecydowanie przestarzała rzecz. Nie wsiądziesz w samochód i nie pojedziesz do kolejnego miasta, żeby zobaczyć film. Ale moja córka mieszka na Manhattanie. Może iść na piechotę do sześciu multipleksów i chodzi do kina dwa razy w tygodniu. Dla niej nie jest to ani trochę przestarzałe, mówi Sarandos.

Dyrektor generalny Netfliksa dodaje w wywiadzie, że kiedy umowa dojdzie do skutku, Netflix znajdzie się w posiadaniu rentownej sieci dystrybucyjnej, która przynosi miliony. Sarandos twierdzi, że nie zamierza tego przerywać. Według niego system będzie działał dalej tak, jak obecnie, zachowując 45-dniowe okno dystrybucji kinowej. Sarandos zamierza zostać w kinach i czuje żyłkę rywalizacji.

Chcę wygrywać w weekend otwarcia. Chcę zwyciężyć w box-offisie, powiedział.

"Grzesznicy" – zwiastun


Powiązane artykuły Ted Sarandos

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Oto Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w uniwersum "Yellowstone"

Filmy

"Łup" – recenzujemy thriller Netfliksa. Affleck i Damon jako dobry i zły glina?

1 komentarz

"KLAPS!" w kinach na półmetku drugiej edycji

Seriale

Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych

6 komentarzy

Recenzja: "28 lat później – Część 2: Świątynia kości"

3 komentarze
Filmy Multimedia

Jon Snow i Sansa Stark w gotyckim horrorze? Zobacz zwiastun

9 komentarzy
Filmy

Glen Powell w widowisku SF od twórcy kultowego serialu

7 komentarzy