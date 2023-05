Netflix grozi, że zacznie usuwać filmy i seriale

Netflix nie chce przykazu "bezstronności"?

Getty Images © Europa Press News



"Królowa Kleopatra" - zobacz zwiastun serialu

Netflix: nowe wytyczne są niejasne. Streaming to nie telewizja

Obecnie pod jej czujnym okiem znajdują się tradycyjni nadawcy. Oznacza to, że serwisy takie jak Netflix czy Amazon Prime Video mogłyby zapłacić kary sięgające 250 tysięcy funtów za emisję szkodliwych treści.Netflix wystosował do Komisji Kultury, Mediów i Sportu z brytyjskiego Parlamentu pismo, krytykując plany wprowadzenia zasady bezstronności.i wymagałyby nieustannej rewizji gigantycznego katalogu treści oraz regularnego kasowania tytułów, niezależnie od tego, kiedy miały premierę., czyli zgłaszania zarzutów Ofcomowi przez ludzi spoza Wielkiej Brytanii.Serwis argumentuje, że oglądanie go wymaga aktywnej decyzji, inaczej niż w przypadku linearnej telewizji, która może być oglądana pasywnie i w ten sposób wielu widzów zostaje wystawionych na potencjalnie szkodliwe treści., czytamy w oświadczeniu serwisu Netflix.Zdaniem Netfliksa nowe zasady mogą negatywnie wpłynąć na chęć platformy do realizacji dokumentów dostępnych brytyjskiej widowni.