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Netflix coraz śmielej stawia na AI. Ze sztucznej inteligencji skorzystano przy 300 tytułach

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+stawia+na+AI.+Ze+sztucznej+inteligencji+skorzystano+przy+300+tytu%C5%82ach.+Ted+Sarandos+komentuje-167611
Netflix coraz śmielej stawia na AI. Ze sztucznej inteligencji skorzystano przy 300 tytułach
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Netflix ujawnił, ile filmów i seriali dostępnych na platformie powstało z wykorzystaniem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Informacja znalazła się w raporcie finansowym spółki za drugi kwartał. Okazuje się, że to około 300 produkcji.

Ted Sarandos komentuje



GettyImages-2275802781.jpg Getty Images © Noam Galai


Platforma podkreśla, że AI pomaga twórcom realizować bardziej złożone ujęcia szybciej i niższym kosztem. Technologia wykorzystywana jest m.in. do tworzenia lub rozbudowy scen z tłumami, historycznych bitew oraz ujęć budujących świat przedstawiony. Jak zaznaczono w raporcie, narzędzia AI mają zastosowanie praktycznie na każdym etapie produkcji - od przygotowania projektu i prewizualizacji po postprodukcję i etap dystrybucji.

Podczas prezentacji wyników współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos jako przykład wskazał nadchodzący serial "The American Experiment": Dzięki AI mogliśmy rozszerzyć skalę serialu w sposób, który wcześniej nie byłby możliwy. Siedemnaście minut materiału powstało dwa razy szybciej i przy połowie kosztów w porównaniu z wcześniejszymi metodami.

Sarandos dodał, że w wielu przypadkach takie sceny w ogóle nie trafiłyby do gotowych produkcji, gdyby nie możliwość wykorzystania generatywnej AI.

Netflix od dłuższego czasu rozwija rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Firma inwestuje w tę technologię zarówno na potrzeby produkcji, jak i procesów kreatywnych, argumentując, że ma ona wspierać twórców, a nie zastępować ich.

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