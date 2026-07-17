Netflix coraz śmielej stawia na AI. Ze sztucznej inteligencji skorzystano przy 300 tytułach

Netflix ujawnił, ile filmów i seriali dostępnych na platformie powstało z wykorzystaniem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Informacja znalazła się w raporcie finansowym spółki za drugi kwartał. Okazuje się, że to około 300 produkcji.
Ted Sarandos komentuje
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Platforma podkreśla, że AI pomaga twórcom realizować bardziej złożone ujęcia szybciej i niższym kosztem. Technologia wykorzystywana jest m.in. do tworzenia lub rozbudowy scen z tłumami, historycznych bitew oraz ujęć budujących świat przedstawiony. Jak zaznaczono w raporcie, narzędzia AI mają zastosowanie praktycznie na każdym etapie produkcji - od przygotowania projektu i prewizualizacji po postprodukcję i etap dystrybucji.
Podczas prezentacji wyników współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos jako przykład wskazał nadchodzący serial "The American Experiment
": Dzięki AI mogliśmy rozszerzyć skalę serialu w sposób, który wcześniej nie byłby możliwy. Siedemnaście minut materiału powstało dwa razy szybciej i przy połowie kosztów w porównaniu z wcześniejszymi metodami.
Sarandos dodał, że w wielu przypadkach takie sceny w ogóle nie trafiłyby do gotowych produkcji, gdyby nie możliwość wykorzystania generatywnej AI.
Netflix od dłuższego czasu rozwija rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Firma inwestuje w tę technologię zarówno na potrzeby produkcji, jak i procesów kreatywnych, argumentując, że ma ona wspierać twórców, a nie zastępować ich.
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