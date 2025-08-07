Newsy Filmy Michael Bay i Will Smith pokłócili się. Nie nakręcą "Fast and Loose"
VOD / Filmy

Michael Bay i Will Smith pokłócili się. Nie nakręcą "Fast and Loose"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+szuka+nowego+re%C5%BCysera+%22Fast+and+Loose%22%2C+bo+Michael+Bay+i+Will+Smith+pok%C5%82%C3%B3cili+si%C4%99-162374
Michael Bay i Will Smith pokłócili się. Nie nakręcą &quot;Fast and Loose&quot;
źródło: Getty Images
autor: Savion Washington
Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Michael Bay i Will Smith spotkają się na planie filmu "Fast and Loose". Zdjęcia mają ruszyć już w październiku, ale w środę z projektem pożegnał się Bay.

Michael Bay opuszcza film z Willem Smithem



W "Fast and Loose" Will Smith zagra mężczyznę, który budzi się w Tijuanie, nie pamiętając, jak się tam znalazł ani kim właściwie jest. Na podstawie skrawków informacji, jakie udaje mu się zdobyć, dochodzi do wniosku, że wiódł podwójne życie: króla przestępczego podziemia i pracującego pod przykrywką agenta CIA.

02.jpg Getty Images © Franziska Krug


Projekt miał stanowić powrót duetu Bay-Smith po ponad 20-letniej przerwie. Panowie nakręcili wspólnie dwie części "Bad Boys". Jednak powrót nie udał się. Jak donosi portal Deadline, Bay i Smith mieli różne wizje filmu "Fast and Loose". Ten pierwszy chciał uwypuklić akcję, ten drugi stawiał raczej na komizm. Różnić nie udało się pogodzić i w efekcie Bay postanowił, że nie będzie reżyserem całości.

Netflix nie chce opóźniać początku zdjęć. Musi więc bardzo szybko znaleźć następcę Baya.

Zwiastun filmu "Bad Boys II"




Powiązane artykuły Will Smith

Zobacz wszystkie artykuły

Fast and Loose  (2026)

 Fast and Loose

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Chłopaki z baraków" naprawdę wracają!

Filmy

To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach

4 komentarze
Filmy

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"

3 komentarze
Filmy Wideo

Zobacz relację z premiery "O psie, który jeździł koleją 2"

Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka

2 komentarze
Gry

Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!

Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów

1 komentarz