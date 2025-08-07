Michael Bay i Will Smith pokłócili się. Nie nakręcą "Fast and Loose"

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Michael Bay i Will Smith spotkają się na planie filmu "Fast and Loose". Zdjęcia mają ruszyć już w październiku, ale w środę z projektem pożegnał się Bay.
Michael Bay opuszcza film z Willem Smithem
W "Fast and Loose" Will Smith
zagra mężczyznę, który budzi się w Tijuanie, nie pamiętając, jak się tam znalazł ani kim właściwie jest. Na podstawie skrawków informacji, jakie udaje mu się zdobyć, dochodzi do wniosku, że wiódł podwójne życie: króla przestępczego podziemia i pracującego pod przykrywką agenta CIA.
Projekt miał stanowić powrót duetu Bay
-Smith
po ponad 20-letniej przerwie. Panowie nakręcili wspólnie dwie części "Bad Boys
". Jednak powrót nie udał się. Jak donosi portal Deadline, Bay
i Smith
mieli różne wizje filmu "Fast and Loose
". Ten pierwszy chciał uwypuklić akcję, ten drugi stawiał raczej na komizm. Różnić nie udało się pogodzić i w efekcie Bay
postanowił, że nie będzie reżyserem całości.
Netflix nie chce opóźniać początku zdjęć. Musi więc bardzo szybko znaleźć następcę Baya
.
Zwiastun filmu "Bad Boys II"