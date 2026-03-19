Aktorski "Scooby-Doo". Fred, Velma i Shaggy wybrani!

The Hollywood Reporter
Miesiąc temu informowaliśmy o tym, że Netflix znalazł już odtwórczynię roli Daphne w aktorskim serialu "Scooby-Doo". Teraz wiemy, kto zagra pozostałych członków zespołu rozwiązującego przedziwne zagadki.

Jak wiadomo, w Daphne wcieli się Mckenna Grace. Aktorkę właśnie mogliście oglądać w kinach w filmie "Krzyk 7".

A kto będzie jej towarzyszył na planie. Teraz już to wiemy. Oto pozostałe gwiazdy serialu:

Maxwell Jenkins to nowy Fred. Aktora znacie z serialu "Reacher", gdzie grał młodą wersję tytułowego bohatera.

Abby Ryder Fortson to nowa Velma. Aktorkę znacie z filmów MCU o Ant-Manie, gdzie grała Cassandrę Lang

Tanner Hagen to nowy Shaggy. Dla aktora będzie to największa rola w karierze.

Nowy "Scooby-Doo" (to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne.

Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum ("Sojusznicy", "Citadel") i Scott Rosenberg ("Venom", "Jumanji: Następny poziom"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.

Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma" z 2018 roku.

