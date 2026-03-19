Aktorski "Scooby-Doo". Fred, Velma i Shaggy wybrani!

Miesiąc temu informowaliśmy o tym, że Netflix znalazł już odtwórczynię roli Daphne w aktorskim serialu "Scooby-Doo". Teraz wiemy, kto zagra pozostałych członków zespołu rozwiązującego przedziwne zagadki.
Oto Fred, Velma i Shaggy
Jak wiadomo, w Daphne
wcieli się Mckenna Grace
. Aktorkę właśnie mogliście oglądać w kinach w filmie "Krzyk 7
".
A kto będzie jej towarzyszył na planie. Teraz już to wiemy. Oto pozostałe gwiazdy serialu:
O serialu "Scooby-Doo"
Nowy "Scooby-Doo"
(to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum
("Sojusznicy
", "Citadel
") i Scott Rosenberg
("Venom
", "Jumanji: Następny poziom
"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.
Ostatnim aktorskim projektem inspirowanym postaciami z animacji pozostaje "Daphne & Velma
" z 2018 roku.
Zwiastun filmu "Daphne & Velma"