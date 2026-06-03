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Alan Ritchson powróci w sequelu hitu Netfliksa "Maszyna do zabijania"

Deadline / autor: /
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Alan Ritchson powróci w sequelu hitu Netfliksa &quot;Maszyna do zabijania&quot;
Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Netflix właśnie oficjalnie potwierdził, że w przygotowaniu jest sequel filmu "Maszyna do zabijania".

Alan Ritchson gwiazdą jednego z największych hitów Netfliksa



"Maszyna do zabijania" to akcyjniak SF. Trwa ostatni etap etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej. Rekruci niespodziewanie staną do walki z niewyobrażalnym zagrożeniem. Stawką jest przetrwanie. 

W głównej roli wystąpił Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher". Partnerują mu Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale i Daniel Webber.


Film stał się wielkim przebojem platformy Netflix. Aktualnie zajmuje 10. miejsce na liście najpopularniejszych filmowych produkcji oryginalnych Netfliksa w historii. A może jeszcze wspiąć się o jedną pozycję.

Szczegóły dwójki nie są na razie znane. Wiemy jednak, że odpowiadać za nią będą autorzy oryginału, czyli reżyser Patrick Hughes i scenarzysta James Beaufort. Oczywiście w głównej roli ponownie powinien wystąpić Alan Ritchson.

Zwiastun filmu "Maszyna do zabijania"




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