Alan Ritchson powróci w sequelu hitu Netfliksa "Maszyna do zabijania"

Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Netflix właśnie oficjalnie potwierdził, że w przygotowaniu jest sequel filmu "Maszyna do zabijania".
Alan Ritchson gwiazdą jednego z największych hitów Netfliksa "Maszyna do zabijania"
to akcyjniak SF. Trwa ostatni etap etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej. Rekruci niespodziewanie staną do walki z niewyobrażalnym zagrożeniem. Stawką jest przetrwanie.
W głównej roli wystąpił Alan Ritchson
, gwiazda serialu "Reacher
". Partnerują mu Dennis Quaid
, Stephan James
, Jai Courtney
, Esai Morales
, Blake Richardson
, Keiynan Lonsdale
i Daniel Webber
.
Film stał się wielkim przebojem platformy Netflix. Aktualnie zajmuje 10. miejsce na liście najpopularniejszych filmowych produkcji oryginalnych Netfliksa
w historii. A może jeszcze wspiąć się o jedną pozycję.
Szczegóły dwójki nie są na razie znane. Wiemy jednak, że odpowiadać za nią będą autorzy oryginału, czyli reżyser Patrick Hughes
i scenarzysta James Beaufort
. Oczywiście w głównej roli ponownie powinien wystąpić Alan Ritchson
.
Zwiastun filmu "Maszyna do zabijania"