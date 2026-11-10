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Netflix szykuje film na podstawie gry "Catan". Kto stanie za kamerą?

Deadline / autor: /
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Netflix szykuje film na podstawie gry &quot;Catan&quot;. Kto stanie za kamerą?
źródło: Getty Images
autor: Variety
Jak informuje Deadline (powołując się na swoje źródła) platforma Netflix zleciła Aaronowi i Adamowi Nee napisanie scenariusza oraz wyreżyserowanie filmu aktorskiego na podstawie gry planszowej "Catan". Będzie to pierwszy duży projekt filmowy rozwijany przez Netfliksa w ramach praw do tej marki, które zdobył w ubiegłym roku.

Zawarcie umowy nastąpiło w październiku 2025 roku. Zapewniła ona platformie wyłączne globalne prawa do "Catanu", obejmujące nie tylko filmy aktorskie i animowane, lecz także seriale fabularne, programy oraz gry wideo. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani potencjalnej daty premiery. Netflix nie skomentował doniesień.

catan.jpg Getty Images © Chris Thelen

Czym jest "Catan"?



"Catan", wydany pierwotnie w 1995 roku i znany też jako "Osadnicy z Catanu", cieszy się dużą popularnością. Sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy, a tytuł przetłumaczono na przeszło 40 języków. Rozgrywka toczy się na fikcyjnej wyspie, na której osadnicy muszą rozwijać swoje osady, zdobywać ograniczone zasoby i negocjować z innymi graczami. Rolę odgrywają również zmieniające się sojusze oraz grasujący po wyspie rozbójnicy.

Za produkcję projektów powstających w ramach umowy odpowiadać będą Darren Kyman z wydawnictwa Asmodee, Pete Fenlon z Catan Studio, synowie twórcy gry Klausa Teubera oraz Roy Lee z Vertigo Entertainment.

Aaron i Adam Nee mają już doświadczenie w pracy nad dużymi markami - współtworzyli scenariusz do "Władców wszechświata". Pracowali też nad przygotowywanym dla Netfliksa filmem szpiegowskim z Kevinem Hartem i Henrym Cavillem. Wcześniej wyreżyserowali komedię przygodową "Zaginione miasto" z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem.

"Zaginione miasto" - zwiastun



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