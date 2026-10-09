Netflix szykuje zwolnienia? Wiadomo, ile osób może stracić pracę

Netflix: ile osób może stracić pracę?

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Netflix z niższym tempem wzrostu

Pod koniec 2025 roku Netflix zatrudniał około 16 tysięcy osób na pełnych etatach. Oznacza to, że redukcja na poziomie 5% mogłaby pozbawić pracy około 800 pracowników. W grudniu około 68% załogi, czyli blisko 10,9 tys. osób, pracowało w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.Ostatnia duża fala zwolnień w Netfliksie miała miejsce w 2022 roku. Wówczas firma zlikwidowała około 450 stanowisk po tym, jak w pierwszym kwartale odnotowała spadek liczby subskrybentów o 200 tysięcy. Był to pierwszy taki przypadek od ponad dekady. Od tego czasu platforma przeprowadzała również mniejsze redukcje zatrudnienia. Na początku 2026 roku zwolniono kilkadziesiąt osób z globalnego zespołu produktowego.Tymczasem współprezes Netfliksa Ted Sarandos zapewniał podczas wrześniowej konferencji Bloomberg Screentime w Los Angeles, że firma nadal się rozwija. W drugim kwartale 2026 roku platforma odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów we wszystkich regionach geograficznych. Sarandos przyznał jednak, że chciałby, aby tempo wzrostu było jeszcze wyższe.Szef Netfliksa zwrócił również uwagę na spowolnienie wzrostu zaangażowania użytkowników. W pierwszej połowie 2026 roku wskaźnik ten wzrósł o 2% rok do roku. Sarandos wskazał między innymi na transmisje wydarzeń na żywo, które pochłaniają około 5% budżetu programowego platformy, ale odpowiadają za zaledwie 1% czasu oglądania.Wyniki finansowe Netfliksa za drugi kwartał 2026 roku były zgodne z oczekiwaniami analityków z Wall Street. Spółka przedstawiła jednak prognozę przychodów na trzeci kwartał niższą od przewidywań rynku, co doprowadziło do spadku kursu jej akcji.Publikacja wyników finansowych za trzeci kwartał 2026 roku została zaplanowana na 20 października, po zamknięciu sesji giełdowej. Ewentualne zwolnienia mogą więc nastąpić na krótko przed kolejnym ważnym komunikatem finansowym spółki.