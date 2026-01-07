Netflix odsłania karty. Te filmy i seriale zobaczycie w 2026 roku

Karty zostały odkryte: Netflix zaprasza w podróż przez światy i historie w serialach, filmach, wydarzeniach na żywo i grach, które czekają na fanów w 2026 roku. Każda z produkcji niczym karta tarota odsłoni w widzach całą gamę emocji: od śmiechu i wzruszeń, przez zaskoczenia i miłosne uniesienia, aż po sceny, przy których serce zabije szybciej, a po plecach przejdzie dreszcz.
Na ekrany powrócą starzy przyjaciele, których ujrzymy w nowym świetle. Millie Bobby Brown już tego lata znów wcieli się w Enolę Holmes w 3. odsłonie filmu o przygodach nieustraszonej młodszej siostry Sherlocka. Z 4. sezonem jesienią powróci także Lupin z Omarem Sy w roli Assane'a Diopa, kontynuującego swoją misternie zaplanowaną zemstę po odkryciu rodzinnej tajemnicy. Widzów ponownie wciągnie świat brytyjskiego przestępczego podziemia w drugim sezonie "Dżentelmenów"Guya Ritchiego, z Theo Jamesem i Kayą Scodelario w obsadzie. Z rozkazu Peaky Blinders, już 20 marca w Netflixie zadebiutuje film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" – z nagrodzonym Oscarem Cillianem Murphym, który raz jeszcze wcieli się w kultowego Tommy’ego Shelby’ego.
Szybciej zabiją także serca widzów, bo na horyzoncie rysuje się miłość. Na salony i do epoki regencji zabiorą nas "Bridgertonowie", a w 4. odsłonie serii poznamy historię Benedicta (Luke Thompson) i tajemniczej Srebrnej Damy (Yerin Ha), których losy splotą się na balu maskowym. Premiera pierwszej części jest zaplanowana na 29 stycznia, drugiej – 26 lutego. W 6. sezonie z jeszcze większą dawką miłosnych zawirowań, stylowych dramatów i paryskiego uroku powróci "Emily w Paryżu", ponownie zabierając widzów do miasta miłości. Z kolei 7. sezon "Virgin River", który dostępny będzie od 12 marca, to kontynuacja życiowych opowieści o Melindzie Monroe (Alexandra Breckenridge), która w kalifornijskim miasteczku próbuje uleczyć swoje zranione serce. O miłości, dumie i uprzedzeniach opowiedzą scenarzysta Dolly Alderton i reżyser Euros Lyn za sprawą sześcioodcinkowej adaptacji kultowego dzieła "Duma i uprzedzenie" Jane Austen.
Równolegle napięcie sięgnie zenitu, a śmierć nie jeden raz zapuka do drzwi. Wśród nadchodzących premier znajdziemy pełen adrenaliny film o napadzie na bank "Here Comes the Flood" z Denzelem Washingtonem i Robertem Pattinsonem w głównych rolach. Z kolei Charlize Theron w debiutującym 24 kwietnia thrillerze "Alfa" wcieli się w pasjonatkę survivalu i zostanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem (w tej roli Taron Egerton). Na ekranach pojawi się także nowa, serialowa adaptacja kultowej powieści A.J. Quinna "Człowiek w ogniu". Akcji, ale w wymiarze sci-fi, dostarczy natomiast "War Machine", który będzie miał premierę 6 marca. W głównej roli i w bezlitosnej walce o przetrwanie w starciu z niewyobrażalnym zagrożeniem zobaczymy Alana Ritchsona.
2026 rok odkryje przed widzami nowe wymiary i magiczne krainy. W grudniu wyczekiwać będziemy ekranizacji ukochanej powieści C.S. Lewisa o ścierających się ze sobą dobru i złu w filmie "Narnia" w reżyserii Grety Gerwig. 10 marca wybierzemy się w kolejną piracką przygodę w 2. sezonie serialu "One Piece". Towarzyszyć będziemy również nowej misji Aangu, młodego Awatara w drugim sezonie "Awatar: Ostatni władca wiatru", który zbiera siły do walki z groźnym Władcą Ognia Ozai. Z drugim sezonem 12 maja powróci również "Devil May Cry", anime adaptacja popularnej gry ze studia Capcom według pomysłu Adiego Shankara, o łowcy demonów Dante. Podróże między światami odbędą także bohaterowie kostiumowej k-dramy "The East Palace", którzy za zadanie będą mieć odkrycie tajemnicy przeklętego pałacu.
Bohaterom Netflixa towarzyszyć będzie także codzienność, często pokazana z przymrużeniem oka, w której łatwo odnajdziemy własne dylematy. Z drugim sezonem już 16 kwietnia powróci "Awantura", z nowymi bohaterami (w głównych rolach wystąpią Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton i Cailee Spaeny), zawirowaniami pomiędzy dwoma skłóconymi parami i nieprzewidywalnym biegiem wydarzeń. Z kolei 11 czerwca na ekranie ponownie ujrzymy ulubione trio (Maddie, Helen i Dana Sue) w 5. sezonie "Słodkich magnolii". John Cena jako agent nieruchomości? Zobaczymy go w komedii pt. "Little Brother", gdzie będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom po pojawieniu się “młodszego brata”. 8 maja zadebiutuje z kolei film "Remarkably Bright Creatures", na podstawie bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt – wzruszająca historia obyczajowa, o relacjach, żałobie i uzdrawiającej sile przyjaźni starszej wdowy z olbrzymią ośmiornicą.