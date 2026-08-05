Szok! Netflix zostawi w kinie film dłużej niż większość dystrybutorów kinowych

Przez lata szefowie platformy Netflix twierdzili, że kino to przestarzały model dystrybucji. A jednak teraz to właśnie po ten model sięgają, kiedy liczy się walka o Oscary. Hiszpański film "Czarna kula" pisze nową historię Netfliksa.
Jeden z najlepszych filmów festiwalu w Cannes z rekordową dystrybucją w USA
"Czarna kula" to zdobywca nagrody reżyserskiej na tegorocznym festiwalu w Cannes. Dla platformy Netflix wyrasta na jeden z najważniejszych tytułów w tegorocznej walce o oscarowe laury. I wygląda na to, że platforma chce zrobić wszystko, by zmaksymalizować szanse na wygraną.
A to oznacza odejście od polityki prymatu platformy. W Ameryce "Czarna kula" trafi do kin 16 października. I będzie miała wyłączną kinową dystrybucję aż przez 47 dni, ponieważ na Netfliksie zadebiutuje 2 grudnia.
Tym samym będzie to kinowy rekord platformy Netflix. Dotychczas najdłużej wyłączną kinową dystrybucją cieszyły się film platformy z 2019 roku "Historia małżeńska". Trwała ona bowiem 31 dni."Historia małżeńska" zdobyła sześć nominacji do Oscarów, z których jedną (dla Laury Dern) zmieniła w statuetkę.
"Czarna kula" ma też dłuższą wyłączną dystrybucję kinową od większości filmów wprowadzanych przez kinowych dystrybutorów. Choć kina domagają się 45-dniowego okna dystrybucyjnego, obecny standard w Ameryce to 30 dni, a w przypadku małych filmów lub klap finansowych jest on często skracany do 18-19 dni.
"Czarna kula" to prowadzona w trzech planach czasowych opowieść — od republikańskiej Hiszpanii lat 30., przez okres wojny domowej w 1937 roku, po współczesną Hiszpanię roku 2017. Splata losy trzech bohaterów w refleksję nad miłością, tożsamością i pamięcią.