Netflix wierzy w serial "Dyplomatka". Zamawia 3 sezon, choć drugi jeszcze nie miał premiery

Keri Russell ambasadorką w serialu platformy Netflix

Zwiastun 2. sezonu serialu "Dyplomatka"

debiutowała na platformie Netflix w ubiegłym roku. Pierwszy sezon był olbrzymim sukcesem zaliczając jeden z lepszych wyników oglądalności ubiegłego roku.Grająca tytułową rolę Keri Russell jest w nim świeżo mianowaną ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem ( Rufus Sewell ).Ponieważ drugi sezon nie miał jeszcze swojej premiery, twórcy nie mówią nic na temat tego, co czeka bohaterkę w trzecim. Twórczyni i showrunnerka " Dyplomatki Debora Cahn zapowiada jedynie, że Kate doświadczy prawdziwego koszmaru, jakim jest realizacja jej marzeń.Zdjęcia do trzeciego sezonu już trwają. Kręcone są w Londynie i Nowym Jorku.