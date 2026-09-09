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Netflix wraca do "Na południe od Brazos"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+wraca+do+%22Na+po%C5%82udnie+od+Brazos%22-168510
Netflix wraca do &quot;Na południe od Brazos&quot;
Netflix pracuje nad nową wersją serialu "Na południe od Brazos" Larry’ego McMurtry’ego. Za adaptację odpowiadają Zoe Kazan i Jeb Stuart, twórcy, którzy niedawno zakończyli pracę nad innym serialem Netflixa – "Na wschód od Edenu" z Florence Pugh na ekranie. 

"Na południe od Brazos" – o czym był serial?



Akcja "Na południe od Brazos" rozgrywa się w latach 70. XIX wieku. W centrum opowieści znajdują się Gus McCrae i Woodrow Call, byli teksańscy strażnicy, którzy po latach znów ruszają w drogę. Tym razem czeka ich ostatni, niebezpieczny spęd bydła z Rio Grande do dzikiej Montany. Wyprawa staje się próbą sił, przyjaźni i marzeń, które być może dawno przestały być dla nich osiągalne.

"Na południe od Brazos"

Twórcy zapowiadają historię o niespełnionej tęsknocie, nierozerwalnej przyjaźni, brutalnym prawie pogranicza i uporczywym poszukiwaniu życia, które ma sens. Bohaterowie poprowadzą przez amerykański Zachód barwną galerię postaci, a ich podróż ma być szeroko zakrojoną odyseją.

Poprzednia wersja "Na południe od Brazos" – serial CBS z 1989 roku – z Robertem Duvallem i Tommym Lee Jonesem, zdobył m.in. 5 statuetek Emmy oraz dwa Złote Globy. 

"Na wschód od Edenu" – zobacz zwiastun





Na południe od Brazos  (1989)

 Na południe od Brazos

Powrót nad Brazos  (1993)

 Powrót nad Brazos

Czas Komanczów  (2008)

 Czas Komanczów

Szlak trupów  (1996)

 Szlak trupów

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