Netflix wraca do "Na południe od Brazos"

Netflix pracuje nad nową wersją serialu "Na południe od Brazos" Larry’ego McMurtry’ego. Za adaptację odpowiadają Zoe Kazan i Jeb Stuart, twórcy, którzy niedawno zakończyli pracę nad innym serialem Netflixa – "Na wschód od Edenu" z Florence Pugh na ekranie.
Akcja "Na południe od Brazos"
rozgrywa się w latach 70. XIX wieku. W centrum opowieści znajdują się Gus McCrae i Woodrow Call, byli teksańscy strażnicy, którzy po latach znów ruszają w drogę. Tym razem czeka ich ostatni, niebezpieczny spęd bydła z Rio Grande do dzikiej Montany. Wyprawa staje się próbą sił, przyjaźni i marzeń, które być może dawno przestały być dla nich osiągalne.
"Na południe od Brazos"
Twórcy zapowiadają historię o niespełnionej tęsknocie, nierozerwalnej przyjaźni, brutalnym prawie pogranicza i uporczywym poszukiwaniu życia, które ma sens. Bohaterowie poprowadzą przez amerykański Zachód barwną galerię postaci, a ich podróż ma być szeroko zakrojoną odyseją.
Poprzednia wersja "Na południe od Brazos
" – serial CBS z 1989 roku – z Robertem Duvallem
i Tommym Lee Jonesem
, zdobył m.in. 5 statuetek Emmy oraz dwa Złote Globy.