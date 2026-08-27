Netflix wraca do "Top Boya". W przygotowaniu prequel i spin-off: "Jonny Boy" i "Jaq"

Fani "Top Boy" mogą szykować się na powrót do świata londyńskich gangów i narkotykowego biznesu. Netflix zamówił aż dwa nowe seriale związane z popularną produkcją. Jeden będzie prequelem skupionym na Jonnym McGee, w którego ponownie wcieli się Barry Keoghan. Drugi to spin-off poświęcony Jaq, czyli bohaterce granej przez Jasmine Jobson.
"Jonny Boy" – co wiemy o prequelu serialu "Top Boy"?
Pierwszy z projektów nosi tytuł "Jonny Boy"
i będzie miał pięć odcinków. Historia cofnie się w czasie i pozwoli lepiej poznać Jonny’ego, którego Keoghan
zagrał w finałowym sezonie "Top Boy
". Zdjęcia mają się rozpocząć w 2027 roku.
W "Top Boy
" Jonny był jednym z ważniejszych ludzi irlandzkiej mafii działającej w Londynie. Pracował dla swojego wuja Tadgha McGee (Brian Gleeson
) jako człowiek od brudnej roboty, zajmował się też rozprowadzaniem narkotyków. "Jonny Boy" ma pokazać, jak bohater znalazł się w tym świecie i skąd wzięła się jego pozycja.
Barry Keoghan w serialu "Top Boy"
Za scenariusz oraz produkcję odpowiada Ronan Bennett
, twórca "Top Boy
". Keoghan
będzie nie tylko gwiazdą serialu, ale również jednym z jego producentów wykonawczych. Za kamerą stanie Ali Abbasi
– twórca "Wybrańca
" z Sebastianem Stanem
i mrocznego thrillera "Holy Spider
".
Dla Keoghana będzie to kolejna współpraca z Netfliksem. Aktor niedawno pojawił się w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
". Za rolę w "Duchach Inisherin
" zdobył BAFTĘ oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. W jego filmografii znajdują się również "Saltburn
", "Zabicie świętego jelenia
" i "Dunkierka
". Niedługo zobaczymy go także jako Ringo Starra w czteroczęściowej serii filmów Sama Mendesa
poświęconych The Beatles.
"Jaq" – spin-off serialu "Top Boy"
Drugi zamówiony przez Netflix projekt nosi po prostu tytuł "Jaq"
. Jasmine Jobson
ponownie wcieli się w bohaterkę, którą poznaliśmy w "Top Boy
". Tym razem to właśnie ona znajdzie się w centrum wydarzeń. Twórcy nie zdradzają jeszcze, o czym dokładnie będzie opowiadał serial. Wiadomo natomiast, że podobnie jak w przypadku "Jonny'ego Boya" zdjęcia ruszą w 2027 roku. Zaplanowano sześć odcinków.
Jasmine Jobson w serialu "Top Boy"
Scenariusz "Jaq" przygotuje Ryan Calais Cameron
, który będzie również producentem wykonawczym. Jobson
także dołączy do grona producentów wykonawczych. Nad projektem także czuwa sam Bennett.
Zobacz zwiastun "Top Boy" – serialu o wojnie londyńskich gangów