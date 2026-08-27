Newsy Seriale Netflix wraca do "Top Boya". W przygotowaniu prequel i spin-off: "Jonny Boy" i "Jaq"
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Netflix wraca do "Top Boya". W przygotowaniu prequel i spin-off: "Jonny Boy" i "Jaq"

Deadline / autor: /
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Netflix wraca do &quot;Top Boya&quot;. W przygotowaniu prequel i spin-off: &quot;Jonny Boy&quot; i &quot;Jaq&quot;
Fani "Top Boy" mogą szykować się na powrót do świata londyńskich gangów i narkotykowego biznesu. Netflix zamówił aż dwa nowe seriale związane z popularną produkcją. Jeden będzie prequelem skupionym na Jonnym McGee, w którego ponownie wcieli się Barry Keoghan. Drugi to spin-off poświęcony Jaq, czyli bohaterce granej przez Jasmine Jobson

"Jonny Boy" – co wiemy o prequelu serialu "Top Boy"?



Pierwszy z projektów nosi tytuł "Jonny Boy" i będzie miał pięć odcinków. Historia cofnie się w czasie i pozwoli lepiej poznać Jonny’ego, którego Keoghan zagrał w finałowym sezonie "Top Boy". Zdjęcia mają się rozpocząć w 2027 roku.

W "Top Boy" Jonny był jednym z ważniejszych ludzi irlandzkiej mafii działającej w Londynie. Pracował dla swojego wuja Tadgha McGee (Brian Gleeson) jako człowiek od brudnej roboty, zajmował się też rozprowadzaniem narkotyków. "Jonny Boy" ma pokazać, jak bohater znalazł się w tym świecie i skąd wzięła się jego pozycja.

Barry Keoghan w serialu "Top Boy"

Za scenariusz oraz produkcję odpowiada Ronan Bennett, twórca "Top Boy". Keoghan będzie nie tylko gwiazdą serialu, ale również jednym z jego producentów wykonawczych. Za kamerą stanie Ali Abbasi – twórca "Wybrańca" z Sebastianem Stanem i mrocznego thrillera "Holy Spider".

Dla Keoghana będzie to kolejna współpraca z Netfliksem. Aktor niedawno pojawił się w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Za rolę w "Duchach Inisherin" zdobył BAFTĘ oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. W jego filmografii znajdują się również "Saltburn", "Zabicie świętego jelenia" i "Dunkierka". Niedługo zobaczymy go także jako Ringo Starra w czteroczęściowej serii filmów Sama Mendesa poświęconych The Beatles. 

"Jaq" – spin-off serialu "Top Boy"



Drugi zamówiony przez Netflix projekt nosi po prostu tytuł "Jaq". Jasmine Jobson ponownie wcieli się w bohaterkę, którą poznaliśmy w "Top Boy". Tym razem to właśnie ona znajdzie się w centrum wydarzeń. Twórcy nie zdradzają jeszcze, o czym dokładnie będzie opowiadał serial. Wiadomo natomiast, że podobnie jak w przypadku "Jonny'ego Boya" zdjęcia ruszą w 2027 roku. Zaplanowano sześć odcinków.

Jasmine Jobson w serialu "Top Boy"
Scenariusz "Jaq" przygotuje Ryan Calais Cameron, który będzie również producentem wykonawczym. Jobson także dołączy do grona producentów wykonawczych. Nad projektem także czuwa sam Bennett.

Zobacz zwiastun "Top Boy" – serialu o wojnie londyńskich gangów



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