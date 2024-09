ILE? "Na noże 3" najdroższym filmem whodunit w historii

Tak Netflix tnie koszty. Ile kosztuje "Na noże 3"

Benoit Blanc na tropie nowej zbrodni

Zwiastun "Glass Onion", drugiego filmu z cyklu "Na noże"

Jeff Sneider twierdzi, żeOznacza to, że jest pięciokrotnie droższy od pierwszej części! Warto też pamiętać, że Netflix za same prawa do nakręcenia dwóch filmów zapłaciłJeśli źródła Sneidera nie mylą się, " Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery " może okazać się! To może dziwić, ponieważ władze Netfliksa jakiś czas temu sugerowały, że zamierzają zrezygnować z produkcji obłędnie drogich produkcji.Zdjęcia do " Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery " trwały od czerwca do sierpnia. Do dziś jego twórcanie ujawnił żadnych szczegółów fabuły. Jedną pewną wiadomością jest to, że(w którego oczywiście wcielił się) ma w nim długie włosy.Znamy tez gwiazdorską obsadę. W filmie wystąpią: Josh Brolin Thomas Haden Church . Kto gra ofiarę, kto podejrzanych – tego nie wiadomo.Film trafi na platformę Netflix w przyszłym roku.