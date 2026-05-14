Newsy Filmy Inne Netflix z reklamami trafi do Polski
Netflix w środę prezentował w Nowym Jorku swoje plany na najbliższe miesiące i lata. Wśród nich znalazła się informacja o tym, że w kolejnych krajach pojawi się nowy plan subskrypcyjny - Netflix z reklamami.

Plan z niższą ceną subskrypcji, ale za to z przerwami na reklamy, działa już m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Brazylii i Japonii. Został wprowadzony w 2022 roku.

Teraz platforma zamierza rozszerzyć ofertę o 15 kolejnych krajów. Jest wśród nich i Polska. Pozostałe kraje, w których oferta będzie dostępna, to: Austria, Belgia, Dania, Filipiny, Holandia, Indonezja, Irlandia, Kolumbia, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Szwajcaria, Szwecja i Tajlandia.

Oferta wejdzie w życie w 2027 roku. Na razie nie wiemy dokładnie, kiedy to się stanie.

