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Netflix zapowiada nowy film akcji Guya Ritchiego. Jason Statham w obsadzie

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+zapowiada+nowy+film+akcji+Guya+Ritchiego.+Jason+Statham+w+obsadzie-169479
Netflix zapowiada nowy film akcji Guya Ritchiego. Jason Statham w obsadzie
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Do sieci trafiła informacja, że Jason Statham i Guy Ritchie ponownie połączą siły. "Dogfight" będzie już siódmym wspólnym filmem aktora i reżysera, którzy współpracują ze sobą od końca lat 90. Produkcję zapowiedział Netflix. Projekt opisano jako stylowy film akcji o zemście, którego akcja rozegra się w przestępczym półświatku Londynu. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły.

Ritchie i Statham współpracują od lat



statham-ritchie-1.jpg Getty Images © Gareth Davies


Ritchie napisze scenariusz, stanie za kamerą i zajmie się produkcją filmu. Statham wystąpi w głównej roli. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku w Wielkiej Brytanii.

Za realizację "Dogfight" odpowiadać będą Black Bear Pictures, Toff Guy Films należące do Ritchiego oraz Punch Palace Productions Stathama. Wśród producentów znaleźli się także Ivan Atkinson z Toff Guy Films i John Friedberg z Black Bear.

Do tej pory widzieliśmy pięć efektów współpracy Ritchiego i Stathama. Rozpoczęła się ona w 1998 roku, kiedy reżyser obsadził aktora w swoim pełnometrażowym debiucie, "Porachunkach". Później spotkali się na planach "Przekrętu", "Revolvera", "Jednego gniewnego człowieka" i "Gry fortuny".

"Dogfight" nie jest jedynym wspólnym projektem, nad którym ostatnio pracowali. W ubiegłym roku ogłoszono realizację "Viva La Madness", thrillera akcji opartego na powieści J.J. Connolly'ego, będącej kontynuacją książki "Layer Cake". Zdjęcia do filmu zakończyły się na początku tego roku. Za dystrybucję w Ameryce Północnej odpowiada Black Bear, a prawa do większości rynków międzynarodowych posiada Amazon MGM Studios.

"Jeden gniewny człowiek" - zwiastun



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