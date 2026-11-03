Netflix zapowiada nowy film akcji Guya Ritchiego. Jason Statham w obsadzie

Do sieci trafiła informacja, że Jason Statham i Guy Ritchie ponownie połączą siły. "Dogfight" będzie już siódmym wspólnym filmem aktora i reżysera, którzy współpracują ze sobą od końca lat 90. Produkcję zapowiedział Netflix. Projekt opisano jako stylowy film akcji o zemście, którego akcja rozegra się w przestępczym półświatku Londynu. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły.
Ritchie i Statham współpracują od lat
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Ritchie napisze scenariusz, stanie za kamerą i zajmie się produkcją filmu. Statham
wystąpi w głównej roli. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku w Wielkiej Brytanii.
Za realizację "Dogfight"
odpowiadać będą Black Bear Pictures, Toff Guy Films należące do Ritchiego
oraz Punch Palace Productions Stathama
. Wśród producentów znaleźli się także Ivan Atkinson
z Toff Guy Films i John Friedberg
z Black Bear.
Do tej pory widzieliśmy pięć efektów współpracy Ritchiego
i Stathama
. Rozpoczęła się ona w 1998 roku, kiedy reżyser obsadził aktora w swoim pełnometrażowym debiucie, "Porachunkach
". Później spotkali się na planach "Przekrętu
", "Revolvera
", "Jednego gniewnego człowieka
" i "Gry fortuny
". "Dogfight"
nie jest jedynym wspólnym projektem, nad którym ostatnio pracowali. W ubiegłym roku ogłoszono realizację "Viva La Madness
", thrillera akcji opartego na powieści J.J. Connolly'ego
, będącej kontynuacją książki "Layer Cake". Zdjęcia do filmu zakończyły się na początku tego roku. Za dystrybucję w Ameryce Północnej odpowiada Black Bear, a prawa do większości rynków międzynarodowych posiada Amazon MGM Studios.
"Jeden gniewny człowiek" - zwiastun