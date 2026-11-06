Newsy Seriale Netflix zapowiedział aktorski spin-off "Stranger Things". Akcja przeniesie nas do lat 50.
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Netflix zapowiedział aktorski spin-off "Stranger Things". Akcja przeniesie nas do lat 50.

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+zapowiedzia%C5%82+aktorski+spin-off+%22Stranger+Things%22.+Akcja+przeniesie+nas+do+lat+50.-169550
Netflix zapowiedział aktorski spin-off &quot;Stranger Things&quot;. Akcja przeniesie nas do lat 50.
Ważna informacja dla fanów "Stranger Things": Netflix oficjalnie zapowiedział aktorski spin-off serialu. Produkcja zatytułowana "Stranger Things: Inne światy" zabierze widzów do lat 50. XX wieku, a jej akcja rozegra się w Nevadzie. Premiera została zaplanowana na 2028 rok, do sieci trafił już jednak pierwszy teaser.

"Stranger Things: Inne światy" - jest teaser nowego serialu



Z krótkiej zapowiedzi dowiadujemy się, że historia rozpocznie się 19 kwietnia 1955 roku w miejscowości Marion w stanie Nevada. Na nagraniu widzimy porzucony rower w pobliżu zamkniętej strefy, a w oddali światła miasta. Nad okolicą pojawia się natomiast tajemnicze zjawisko.


"Inne światy" będą prequelem oryginalnego serialu, a wydarzenia rozegrają się przed historią przedstawioną zarówno w "Stranger Things", jak i w sztuce teatralnej "Stranger Things: The First Shadow". Nowa produkcja ma opowiedzieć zupełnie inną historię, wprowadzając nowych bohaterów, motywy i elementy mitologii tego uniwersum. Jednocześnie nawiąże do wątków znanych z wcześniejszych odsłon. Matt Duffer zapowiada, że serial wyjaśni między innymi pochodzenie tajemniczej skały znalezionej przez młodego Henry'ego Creela w walizce naukowca w nevadzkich jaskiniach.

Za projekt odpowiadają Kate Trefry oraz bracia Matt i Ross Dufferowie, twórcy oryginalnego "Stranger Things". Trefry pełni funkcję scenarzystki i showrunnerki, a Joe Wright ("Duma i uprzedzenie", "Pokuta") wyreżyseruje trzy pierwsze odcinki. Wśród producentów wykonawczych znalazł się również Shawn Levy. Dufferowie zapowiadają: "Inne światy" to "Stranger Things", ale zarazem coś zupełnie świeżego: nowe miejsce akcji, nowi bohaterowie i nowi złoczyńcy.

Będzie to drugi serialowy spin-off "Stranger Things" i trzecia produkcja rozwijająca uniwersum poza główną serią, jeśli uwzględnić również spektakl "The First Shadow". Wcześniej Netflix zaprezentował animowane "Stranger Things: Opowieści z '85", którego akcja rozgrywa się między drugim a trzecim sezonem oryginału.

"Stranger Things" - zwiastun ostatniego sezonu

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