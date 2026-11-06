Netflix zapowiedział aktorski spin-off "Stranger Things". Akcja przeniesie nas do lat 50.

Ważna informacja dla fanów "Stranger Things": Netflix oficjalnie zapowiedział aktorski spin-off serialu. Produkcja zatytułowana "Stranger Things: Inne światy" zabierze widzów do lat 50. XX wieku, a jej akcja rozegra się w Nevadzie. Premiera została zaplanowana na 2028 rok, do sieci trafił już jednak pierwszy teaser.
"Stranger Things: Inne światy" - jest teaser nowego serialu
Z krótkiej zapowiedzi dowiadujemy się, że historia rozpocznie się 19 kwietnia 1955 roku w miejscowości Marion w stanie Nevada. Na nagraniu widzimy porzucony rower w pobliżu zamkniętej strefy, a w oddali światła miasta. Nad okolicą pojawia się natomiast tajemnicze zjawisko. "Inne światy"
będą prequelem oryginalnego serialu, a wydarzenia rozegrają się przed historią przedstawioną zarówno w "Stranger Things
", jak i w sztuce teatralnej "Stranger Things: The First Shadow". Nowa produkcja ma opowiedzieć zupełnie inną historię, wprowadzając nowych bohaterów, motywy i elementy mitologii tego uniwersum. Jednocześnie nawiąże do wątków znanych z wcześniejszych odsłon. Matt Duffer
zapowiada, że serial wyjaśni między innymi pochodzenie tajemniczej skały znalezionej przez młodego Henry'ego Creela w walizce naukowca w nevadzkich jaskiniach.
Za projekt odpowiadają Kate Trefry
oraz bracia Matt
i Ross Dufferowie
, twórcy oryginalnego "Stranger Things
". Trefry
pełni funkcję scenarzystki i showrunnerki, a Joe Wright
("Duma i uprzedzenie
", "Pokuta
") wyreżyseruje trzy pierwsze odcinki. Wśród producentów wykonawczych znalazł się również Shawn Levy
. Dufferowie zapowiadają: "Inne światy" to "Stranger Things", ale zarazem coś zupełnie świeżego: nowe miejsce akcji, nowi bohaterowie i nowi złoczyńcy.
Będzie to drugi serialowy spin-off "Stranger Things
" i trzecia produkcja rozwijająca uniwersum poza główną serią, jeśli uwzględnić również spektakl "The First Shadow". Wcześniej Netflix zaprezentował animowane "Stranger Things: Opowieści z '85
", którego akcja rozgrywa się między drugim a trzecim sezonem oryginału.
"Stranger Things" - zwiastun ostatniego sezonu