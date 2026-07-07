Netflix znalazł swojego Myrona Bolitara. Nowy serial na podstawie Harlana Cobena w drodze

Netflix ujawnił pierwsze nazwiska w obsadzie długo wyczekiwanej serialowej adaptacji cyklu "Myron Bolitar" Harlana Cobena. Jak podano: w główną rolę wcieli się znany z serialu "Puls" Colin Woodell. Towarzyszyć mu będą K.J. Apa ("Riverdale") oraz Diane Guerrero ("Orange is The New Black"). Showrunnerem projektu jest David E. Kelley ("Uznany za niewinnego").
"Myron Bolitar" dla Netflixa. Co wiemy o serialu?
Myron Bolitar to były koszykarz, którego marzenia o grze w NBA przekreśla poważna kontuzja. Zmuszony do zmiany życiowej drogi zostaje agentem sportowym. Dzięki inteligencji, charyzmie i wsparciu bezwzględnego partnera odnajduje się w świecie wielkich pieniędzy, sportowych interesów i niebezpiecznych tajemnic, gdzie ratowanie klientów często oznacza narażanie własnego życia.
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Harlan CobenK.J. Apa
zagra Wina Lockwooda – najlepszego przyjaciela Myrona. Choć wychował się w ogromnym bogactwie i uprzywilejowanym środowisku, świadomie zrezygnował z rodzinnego majątku, by zbudować własne życie. To właśnie Win jest osobą, na której Myron może polegać, gdy jego klienci wpadają w poważne tarapaty. Diane Guerrero
wcieli się natomiast w Esperanzę Diaz – byłą wrestlerkę i niezastąpioną prawą rękę głównego bohatera. Esperanza czuwa nad funkcjonowaniem agencji sportowej i jest jej organizacyjnym filarem.
Za realizację "Myrona Bolitara" odpowiadają David E. Kelley
i Kyle Long
, którzy będą pełnić funkcje showrunnerów oraz producentów wykonawczych. Dla Kelleya to kolejny wspólny projekt z Netfliksem po takich tytułach jak "Anatomia skandalu
", "Facet z zasadami
" oraz "Prawnik z Lincolna
".
Serial będzie kolejnym owocem wieloletniej współpracy Harlana Cobena
z Netfliksem. Od podpisania umowy na wyłączność w 2018 roku platforma przeniosła na ekran już trzynaście powieści pisarza. Adaptacje te od 2023 roku zgromadziły łącznie ponad 300 milionów wyświetleń na całym świecie.
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