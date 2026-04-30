Newsy Seriale Netflix znowu kręci serial "W głębi lasu" z Harlanem Cobenem
autor: /
Michelle Keegan ponownie łączy siły z Netfliksem oraz Harlanem Cobenem. Po sukcesie "Już nie mnie oszukasz" aktorka wraca w kolejnej adaptacji jego powieści – "W głębi lasu" (ang. "The Woods"). Serial ma liczyć osiem odcinków i zapowiada się na klasyczny thriller z twistami, z których Coben słynie.

"W głębi lasu" – wersja amerykańska



Serial skupi się na historii Paula "Cope'a" Copelanda – prawnika i samotnego ojca, którego życie naznaczyło zaginięcie siostry sprzed 20 lat. Sprawa wraca po latach, gdy odnalezione zostaje ciało mężczyzny powiązanego z dawną tragedią. Cope zaczyna drążyć temat razem ze swoją pierwszą miłością Lucy, próbując odkryć prawdę i odpowiedzieć na jedno pytanie: czy jego siostra nadal może żyć.

W obsadzie, obok Keegan, pojawią się m.in. Tom Bateman, Mandeep Dhillon i Pearce Quigley

Scenariusz tworzą m.in. Danny Brocklehurst i Charlotte Coben

"W głębi lasu" – polska adaptacja


W 2020 roku powstała polska adaptacja książki Cobena. W serialu "W głębi lasu" w reżyserii Leszka Dawida i Bartosza Konopki zagrali m.in. Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damięcki, Martyna Byczkowska i Hubert Miłkowski.

