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Marvel zapowiedział aktorski serial "Zodiac". To szpiegowski thriller

Variety / autor: /
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Marvel zapowiedział aktorski serial &quot;Zodiac&quot;. To szpiegowski thriller
Marvel Television zapowiedziało nowy aktorski serial - szpiegowski thriller pt. "Zodiac". Wyżej możecie zobaczyć jego oficjalne logo.

Co szykuje Marvel?



Podczas panelu Marvel Television na New York Comic Con Brad Winderbaum, szef telewizyjnego oddziału Marvela, poinformował, że zdjęcia do "Zodiaca" rozpoczną się wiosną przyszłego roku w Londynie. Casting ma ruszyć w ciągu najbliższych kilku tygodni, a premiera planowana jest na 2028 rok. Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. 

GettyImages-2299267989.jpg Getty Images © Arturo Holmes


Nowy projekt pojawia się w okresie zmian w telewizyjnym uniwersum Marvela. "Wonder Man", który zadebiutował w styczniu, został anulowany mimo wcześniejszego zamówienia drugiego sezonu i dobrego przyjęcia wśród krytyków. W głównej roli wystąpił Yahya Abdul-Mateen II, który otrzymał za swoją rolę nominację do Emmy. Do końca zmierza też "Daredevil: Odrodzenie" - nadchodzący trzeci sezon będzie ostatni. 

Najbliższą premierą Marvel Television pozostaje natomiast "VisionQuest". Serial zadebiutuje 14 października i zamknie trylogię rozpoczętą przez "WandaVision" i kontynuowaną w "To zawsze Agatha". Paul Bettany ponownie wcieli się w Visiona, który ukrywa się i nawiązuje kontakt z innymi androidami wyposażonymi w sztuczną inteligencję.

Podczas NYCC ogłoszono też, że "Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa" wróci z 2. sezonem 13 stycznia 2027 roku. W latach 2027-2029 zobaczymy też trzy nowe specjalne odcinki cyklu "Marvel Zombies". 

"VisionQuest" - zwiastun



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