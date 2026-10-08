Marvel zapowiedział aktorski serial "Zodiac". To szpiegowski thriller

Marvel Television zapowiedziało nowy aktorski serial - szpiegowski thriller pt. "Zodiac". Wyżej możecie zobaczyć jego oficjalne logo.
Co szykuje Marvel?
Podczas panelu Marvel Television na New York Comic Con Brad Winderbaum
, szef telewizyjnego oddziału Marvela, poinformował, że zdjęcia do "Zodiaca" rozpoczną się wiosną przyszłego roku w Londynie. Casting ma ruszyć w ciągu najbliższych kilku tygodni, a premiera planowana jest na 2028 rok. Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą.
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Nowy projekt pojawia się w okresie zmian w telewizyjnym uniwersum Marvela. "Wonder Man
", który zadebiutował w styczniu, został anulowany mimo wcześniejszego zamówienia drugiego sezonu i dobrego przyjęcia wśród krytyków. W głównej roli wystąpił Yahya Abdul-Mateen II
, który otrzymał za swoją rolę nominację do Emmy
. Do końca zmierza też "Daredevil: Odrodzenie
" - nadchodzący trzeci sezon będzie ostatni.
Najbliższą premierą Marvel Television pozostaje natomiast "VisionQuest
". Serial zadebiutuje 14 października i zamknie trylogię rozpoczętą przez "WandaVision
" i kontynuowaną w "To zawsze Agatha
". Paul Bettany
ponownie wcieli się w Visiona, który ukrywa się i nawiązuje kontakt z innymi androidami wyposażonymi w sztuczną inteligencję.
Podczas NYCC ogłoszono też, że "Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa
" wróci z 2. sezonem 13 stycznia 2027 roku. W latach 2027-2029 zobaczymy też trzy nowe specjalne odcinki cyklu "Marvel Zombies
".
"VisionQuest" - zwiastun