Steven Soderbergh miał pomysł na film, ale nie on go nakręci

O czym opowie "The Return of Stanley Atwell"?

"Beats" – zwiastun

O czym opowiada "Beats"?

Stanley Atwell ( Galitzine ), uznany za zmarłego dziedzic tytułu i fortuny lorda Atwella, niespodziewanie pojawia się w rodzinnej posiadłości, po tym jak przez dekadę był więziony w niejasnych okolicznościach. Powrót Atwella wywołuje chaos. Jego siostra rusza do walki o spadek, a bliska przyjaciółka Pamela ( Abela ) manipuluje sytuacją i wiedzą o mrocznym rodzinnym sekrecie, żeby przejąć kontrolę nad fortuną Atwellów. Posiadłość wypełnia seks, pasja, noże wbijane w plecy i zdrada, a sekrety, na których zbudowano nazwisko Atwell, zaczynają wychodzić na jaw. Jak daleko jest gotów posunąć się każdy z członków rodziny, by zachować swój status? I co tak naprawdę stoi za powrotem Stanleya Atwella?Za kamerą stanie(" Czarne lustro "), który napisał również scenariusz – na podstawie pomysłu, którego autorem jest Soderbergh pełni rolę producenta filmu. Sam niedawno pracował z Abelą przy okazji własnego filmu " Szpiedzy ". Produkował też poprzedni film Welsha , " Beats ". Autorem zdjęć będzie Benjamin Kracun (" Substancja ").Lato 1994 roku, Szkocja. Rząd brytyjski właśnie wprowadził ustawę delegalizującą kulturę rave – organizowane bez zezwolenia imprezy z muzyką charakteryzującą się emisją następujących po sobie powtarzających się uderzeń. Ale scena nie umiera – schodzi do podziemia i staje się jeszcze bardziej popularna. Spanner, nastoletni chłopak z blokowiska, za wszelką cenę chce trafić na jeden z takich nielegalnych rave’ów. Wyciąga na nią najlepszego kumpla Johnno. Dla pierwszego będzie to ucieczka przed maltretującym go bratem-przestępcą, dla drugiego – przed duszną atmosferą domu, w którym zaczyna panoszyć się jego przyszły ojczym-policjant. Ta noc okaże się dla chłopaków przełomem, doświadczeniem formacyjnym i wielkim testem przyjaźni.