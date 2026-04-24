Nicholas Galitzine jako He-Man. Czujecie moc Posępnego Czerepu w nowym zwiastunie?

Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska "Władcy Wszechświata". Klip mocno podpiera się nostalgią za czasami, kiedy He-Man rządził światem gier i zabawek.

Odświeżona legenda powraca



Dziesięcioletni Adam Glenn rozbija się na rodzinnej planecie swojej matki, Ziemi. Traci przy tym kontakt z mieczem mocy Posępnego Czerepu należącym do jego przodków. Odnajdzie go dwie dekady później, po czym wróci do rodzinnej Eternii. Wita go mroczny świat zdominowany przez siły Szkieletora. By uratować dom i cały świat, Adam musi zjednoczyć przeciwników Szkieletora oraz przyjąć tożsamość He-Mana, która pozwoli mu czerpać moc Posępnego Czerepu...

Produkcja studia Amazon MGM Studios trafi do kin 5 czerwca. W głównej roli wystąpił Nicholas Galitzine. Za kamerą stanął reżyser "Bumblebee" Travis Knight.

W obsadzie są też: Camila Mendes jako Teela, Jared Leto jako Szkieletor, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, Alison Brie jako Wiedźma, Idris Elba jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, James Purefoy jako Król Randor, Charlotte Riley jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah jako Tri-Klops.

Nowy zwiastun filmu "Władcy Wszechświata"




