Nicholas Galitzine jako He-Man. Czujecie moc Posępnego Czerepu w nowym zwiastunie?

Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska "Władcy Wszechświata". Klip mocno podpiera się nostalgią za czasami, kiedy He-Man rządził światem gier i zabawek.
Odświeżona legenda powraca
Dziesięcioletni Adam Glenn rozbija się na rodzinnej planecie swojej matki, Ziemi. Traci przy tym kontakt z mieczem mocy Posępnego Czerepu należącym do jego przodków. Odnajdzie go dwie dekady później, po czym wróci do rodzinnej Eternii. Wita go mroczny świat zdominowany przez siły Szkieletora. By uratować dom i cały świat, Adam musi zjednoczyć przeciwników Szkieletora oraz przyjąć tożsamość He-Mana
, która pozwoli mu czerpać moc Posępnego Czerepu...
Produkcja studia Amazon MGM Studios trafi do kin 5 czerwca. W głównej roli wystąpił Nicholas Galitzine
. Za kamerą stanął reżyser "Bumblebee
" Travis Knight
.
W obsadzie są też: Camila Mendes
jako Teela, Jared Leto
jako Szkieletor, Morena Baccarin
jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson
jako Fisto, Alison Brie
jako Wiedźma, Idris Elba
jako Zbrojny Rycerz, Sam C. Wilson
jako Żelaznoszczęki, Hafthor Bjornsson
jako Goat Man, James Purefoy
jako Król Randor, Charlotte Riley
jako Królowa Marlena oraz Kojo Attah
jako Tri-Klops.
