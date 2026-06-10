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Nicholas Galitzine jako uwikłany w sektę supermodel

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicholas+Galitzine+jako+Hoyt+Richards.+Gus+Van+Sant+chce+re%C5%BCyserowa%C4%87-167038
Nicholas Galitzine jako uwikłany w sektę supermodel
źródło: Getty Images
autor: Jason Mendez
Jak podaje The Hollwood Reporter, Nicholas Galitzine ma nowy projekt. Wcieli się w Hoyta Richardsa – pierwszego męskiego supermodela i byłego członka sekty Wieczne Wartości. Stanowisko reżysera negocjuje Gus Van Sant.

Nicholas Galitzine wcieli się w supermodela


Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Szczyt kariery Richardsa przypadł na koniec lat 80., kiedy to był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej opłacanych modeli w branży – obok takich gwiazd jak Cindy Crawford czy Naomi Campbell. Jego twarz mogliśmy zobaczyć w kampaniach takich marek jak Gianni Versace, Valentino czy Ralph Lauren.

GettyImages-1438717935.jpg Getty Images © Penske Media
1990 rok. Hoyt Richards prezentuje męską kolekcję Polo Ralph Lauren
GettyImages-2277374411.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Hoyt Richards na premierze serialu "Wieczne Wartości: Kult piękna"

Zobacz zwiastun dokumentu "Wieczne Wartości: Kult piękna"


O przynależności Richardsa do założonej przez Fredericha von Mierersa sekty Wieczne Wartości opowiada w emitowany na HBO trzyczęściowy dokument "Wieczne Wartości: Kult piękna" (Mierers, który twierdził, że tak naprawdę jest kosmitą, miał pomóc Richardsowi osiągnąć międzynarodowy sukces). Zobaczcie zwiastun: 



Skąd znamy Nicholasa Galitzine?


Nicholasa Galitzine aktualnie możemy oglądać na wielkim ekranie w widowisku "Władcy Wszechświata" oraz komedii "Sprawiedliwość owiec". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Miłość zaklęta w muzyce", "Piękny drań", "Szkoła czarownic: Dziedzictwo", "Kopciuszek", "Purpurowe serca", "Red, White & Royal Blue", "Na dnie", "Na samą myśl o Tobie", a także seriale "Chambers" i  "Mary & George". 

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