Nicholas Galitzine jako uwikłany w sektę supermodel

Jak podaje The Hollwood Reporter, Nicholas Galitzine ma nowy projekt. Wcieli się w Hoyta Richardsa – pierwszego męskiego supermodela i byłego członka sekty Wieczne Wartości. Stanowisko reżysera negocjuje Gus Van Sant.
Nicholas Galitzine wcieli się w supermodela
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Szczyt kariery Richardsa
przypadł na koniec lat 80., kiedy to był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej opłacanych modeli w branży – obok takich gwiazd jak Cindy Crawford
czy Naomi Campbell
. Jego twarz mogliśmy zobaczyć w kampaniach takich marek jak Gianni Versace, Valentino czy Ralph Lauren.
Getty Images © Penske Media 1990 rok. Hoyt Richards prezentuje męską kolekcję Polo Ralph Lauren Getty Images © Dia Dipasupil
Hoyt Richards na premierze serialu "Wieczne Wartości: Kult piękna"
Zobacz zwiastun dokumentu "Wieczne Wartości: Kult piękna"
O przynależności Richardsa
do założonej przez Fredericha von Mierersa sekty Wieczne Wartości opowiada w emitowany na HBO trzyczęściowy dokument "Wieczne Wartości: Kult piękna" (Mierers, który twierdził, że tak naprawdę jest kosmitą, miał pomóc Richardsowi
osiągnąć międzynarodowy sukces). Zobaczcie zwiastun:
Skąd znamy Nicholasa Galitzine?Nicholasa Galitzine
aktualnie możemy oglądać na wielkim ekranie w widowisku "Władcy Wszechświata
" oraz komedii "Sprawiedliwość owiec
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Miłość zaklęta w muzyce
", "Piękny drań
", "Szkoła czarownic: Dziedzictwo
", "Kopciuszek
", "Purpurowe serca
", "Red, White & Royal Blue
", "Na dnie
", "Na samą myśl o Tobie
", a także seriale "Chambers
" i "Mary & George
".