Nicholas Galitzine zagra u boku Sydney Sweeney w nowej wersji "Jeźdźca bez głowy"

Nicholas Galitzine partnerował już Anne Hathaway w "Na samą myśl o tobie" i był He-Manem we "Władcach Wszechświata". Teraz wystąpi u boku Sydney Sweeney w nowej wersji "Sleepy Hollow".
W kogo wcieli się Nicholas Galitzine w "Hollow"?
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Film zatytułowany "Hollow" wyreżyseruje Lindsey Anderson Beer
("Smętarz dla zwierzaków: Początki
") w oparciu o swoją debiutancką powieść, która ukaże się jesienią 2027 roku. Będzie to śmiała reinterpretacja "Legendy o Sennej Kotlinie" Washingtona Irvinga
, znanej m.in. jako pierwowzór dla filmu Tima Burtona
"Jeździec bez głowy
".
Wydarzenia poznamy z perspektywy Katriny Van Tassel, w którą wcieli się Sydney Sweeney
. Bohaterka ma być centralną postacią w zmysłowym i niebezpiecznym miłosnym trójkącie. Historia, utrzymana w gotyckim klimacie oryginału, pomyślana została jako thriller erotyczny z elementami nadprzyrodzonymi. Nicholas Galitzine
negocjuje występ w głównej roli męskiej. Aktor ma wcielić się w Ichaboda Crane'a, którego w wersji Burtona
grał Johnny Depp
. W filmografii Galitzine'a
są również m.in. "Red, White & Royal Blue
", "Sprawiedliwość owiec
" i "The Mosquito Bowl
".
W obsadzie jest równie Belmont Cameli
. Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.
"Władcy Wszechświata" – zwiastun
Adam jest na co dzień księciem Eterni, lecz gdy zachodzi taka potrzeba po wypowiedzeniu słów "Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!" staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem He-Man decyduje się na wyprawę przeciwko potężnemu i okrutnemu Szkieletorowi aby ocalić swoją planetę oraz uchronić sekrety Zamku Grayskull.