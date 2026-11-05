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Nicholas Galitzine zagra u boku Sydney Sweeney w nowej wersji "Jeźdźca bez głowy"

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Nicholas Galitzine zagra u boku Sydney Sweeney w nowej wersji &quot;Jeźdźca bez głowy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre/Oscars
Nicholas Galitzine partnerował już Anne Hathaway w "Na samą myśl o tobie" i był He-Manem we "Władcach Wszechświata". Teraz wystąpi u boku Sydney Sweeney w nowej wersji "Sleepy Hollow".

W kogo wcieli się Nicholas Galitzine w "Hollow"?



GettyImages-2270352942.jpg Getty Images © Brianna Bryson

Film zatytułowany "Hollow" wyreżyseruje Lindsey Anderson Beer ("Smętarz dla zwierzaków: Początki") w oparciu o swoją debiutancką powieść, która ukaże się jesienią 2027 roku. Będzie to śmiała reinterpretacja "Legendy o Sennej Kotlinie" Washingtona Irvinga, znanej m.in. jako pierwowzór dla filmu Tima Burtona "Jeździec bez głowy".
  
Wydarzenia poznamy z perspektywy Katriny Van Tassel, w którą wcieli się Sydney Sweeney. Bohaterka ma być centralną postacią w zmysłowym i niebezpiecznym miłosnym trójkącie. Historia, utrzymana w gotyckim klimacie oryginału, pomyślana została jako thriller erotyczny z elementami nadprzyrodzonymi.
    
Nicholas Galitzine negocjuje występ w głównej roli męskiej. Aktor ma wcielić się w Ichaboda Crane'a, którego w wersji Burtona grał Johnny Depp. W filmografii Galitzine'a są również m.in. "Red, White & Royal Blue", "Sprawiedliwość owiec" i "The Mosquito Bowl".

W obsadzie jest równie Belmont Cameli. Projekt powstaje dla studia Sony Pictures.

"Władcy Wszechświata" – zwiastun




Adam jest na co dzień księciem Eterni, lecz gdy zachodzi taka potrzeba po wypowiedzeniu słów "Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!" staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem He-Man decyduje się na wyprawę przeciwko potężnemu i okrutnemu Szkieletorowi aby ocalić swoją planetę oraz uchronić sekrety Zamku Grayskull.

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