Newsy Filmy Nick Jonas gwiazdą bożonarodzeniowego horroru twórcy "Frendo"
Filmy

Nick Jonas gwiazdą bożonarodzeniowego horroru twórcy "Frendo"

Nick Jonas gwiazdą bożonarodzeniowego horroru twórcy &quot;Frendo&quot;
Nick Jonas został gwiazdą filmu "White Elephant". Na planie partnerować będzie mu Kathryn Newton.

Co wiemy o filmie "White Elephant"?



Film "White Elephant" pomyślany jest jako bożonarodzeniowy horror. To historia ósemki przyjaciół, którzy co roku urządzają sobie imprezę, podczas które wręczają sobie prezenty z okazji świąt. W tym roku impreza zmieni się w krwawą rzeź...

Reżyserem filmu jest Eli Craig, który ma na swoim koncie horror "Frendo" o morderczym klaunie. Producentami są:Radio Silence i Project X, którzy dopiero co współpracowali z Kathryn Newton przy okazji filmu "Zabawa w pochowanego 2".

Z kolei Nick Jonas dopiero co pojawił się w komediodramacie muzycznym "Power Ballad". Film miał swoją premierę na festiwalu SXSW.

