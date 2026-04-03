Nick Jonas gwiazdą bożonarodzeniowego horroru twórcy "Frendo"

Nick Jonas został gwiazdą filmu "White Elephant". Na planie partnerować będzie mu Kathryn Newton.
Co wiemy o filmie "White Elephant"?
Film "White Elephant"
pomyślany jest jako bożonarodzeniowy horror. To historia ósemki przyjaciół, którzy co roku urządzają sobie imprezę, podczas które wręczają sobie prezenty z okazji świąt. W tym roku impreza zmieni się w krwawą rzeź...
Reżyserem filmu jest Eli Craig
, który ma na swoim koncie horror "Frendo
" o morderczym klaunie. Producentami są:Radio Silence i Project X, którzy dopiero co współpracowali z Kathryn Newton
przy okazji filmu "Zabawa w pochowanego 2
".
Z kolei Nick Jonas
dopiero co pojawił się w komediodramacie muzycznym "Power Ballad
". Film miał swoją premierę na festiwalu SXSW.
