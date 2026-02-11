Nick Jonas powalczy o przetrwanie podczas Bożego Narodzenia

Deadline informuje, że Nick Jonas został obsadzony w głównej roli w thrillerze akcji "Bodyman". Za kamerą stanie Gary Fleder ("W obronie własnej"), a scenariusz napisał Byron Balasco, twórca serialu "Kingdom". Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w czerwcu 2026 roku. Za międzynarodową sprzedaż odpowiada firma A Higher Standard, która zaprezentuje projekt podczas targów European Film Market (EFM).
Świąteczna walka o przetrwanie
Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, "Bodyman" opowie o brutalnej walce o władzę i przetrwanie, do której dochodzi w czasie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Getty Images © Slaven Vlasic
Ekscentryczny miliarder niespodziewanie przepisuje prywatną firmę wojskową, dotąd przeznaczoną w spadku dla swoich uprzywilejowanych dzieci, swojemu wieloletniemu ochroniarzowi, granemu przez Jonasa
. Akcja rozgrywa się w odizolowanej rodzinnej posiadłości, a pytanie brzmi: kto wyjdzie z tego żywy?
będzie też jednym z producentów filmu. W oświadczeniu przekazał, że pracował nad tym projektem od dłuższego czasu i cieszy się, że zaczyna on nabierać realnych kształtów. Producent Jeffrey Greenstein
dodał: Zawsze szukamy historii, które wynoszą kino akcji na wyższy poziom. Tym bardziej ekscytujące jest połączenie tak zaangażowanego aktora jak Nick Jonas z tak silnym zespołem twórczym, który da widzom intensywny i trzymający w napięciu film.
W ostatnim czasie Jonasa
na ekranie mogliśmy oglądać m.in. w "Jonas Brothers: Zdążyć na Święta
" oraz "Serdecznie zapraszamy
".
