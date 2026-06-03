Aktor z "Rebel Moon" dźgnął swoją dziewczynę 20 razy. Usłyszał wyrok

Nick Pasqual usłyszał właśnie wyrok w sprawie o usiłowanie zabójstwa swojej dziewczyny. 36-letni aktor spędzi praktycznie resztę swojego życia w więzieniu.
Nick Pasqual winny próby zabójstwa
W ubiegłym miesiącu ława przysięgłych uznała Nicka Pasquala
winnym usiłowania zabójstwa, gwałtu z użyciem przemocy, włamania pierwszego stopnia, spowodowania obrażeń ciała u współmałżonka lub partnera oraz działania skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu ofiary w warunkach przemocy domowej.
Teraz Pasqual
usłyszał wymiar kary. Aktor został skazany na od 32 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
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Przypomnijmy, że chodzi o wydarzenia z maja 2024 roku. Nad ranem Pasqual
wtargnął do domu swojej byłej dziewczyny. Zaatakował ją zadając jej ponad 20 ciosów
nożem. Następnie zbiegł i próbował przedostać się do Meksyku. Został zatrzymany na granic.
Kobieta mimo odniesionych ran przeżyła i zeznawała w procesie. Nick Pasqual
to aktor, który nigdy nie zrobił wielkiej kariery. Co prawda wystąpił w takich filmach jak "Droga
" czy "Rebel Moon - część 1: Dziecko ognia
", ale były to role na drugim planie. Gościnnie pojawił się też w serialach "Jak poznałem waszą matkę
" i "Archiwum 81
".