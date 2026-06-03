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Aktor z "Rebel Moon" dźgnął swoją dziewczynę 20 razy. Usłyszał wyrok

Deadline / autor: /
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Aktor z &quot;Rebel Moon&quot; dźgnął swoją dziewczynę 20 razy. Usłyszał wyrok
źródło: Getty Images
autor: Maury Phillips
Nick Pasqual usłyszał właśnie wyrok w sprawie o usiłowanie zabójstwa swojej dziewczyny. 36-letni aktor spędzi praktycznie resztę swojego życia w więzieniu.

Nick Pasqual winny próby zabójstwa



W ubiegłym miesiącu ława przysięgłych uznała Nicka Pasquala winnym usiłowania zabójstwa, gwałtu z użyciem przemocy, włamania pierwszego stopnia, spowodowania obrażeń ciała u współmałżonka lub partnera oraz działania skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu ofiary w warunkach przemocy domowej.

Teraz Pasqual usłyszał wymiar kary. Aktor został skazany na od 32 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

04.jpg Getty Images © Jon Kopaloff


Przypomnijmy, że chodzi o wydarzenia z maja 2024 roku. Nad ranem Pasqual wtargnął do domu swojej byłej dziewczyny. Zaatakował ją zadając jej ponad 20 ciosów nożem. Następnie zbiegł i próbował przedostać się do Meksyku. Został zatrzymany na granic. 

Kobieta mimo odniesionych ran przeżyła i zeznawała w procesie.

Nick Pasqual to aktor, który nigdy nie zrobił wielkiej kariery. Co prawda wystąpił w takich filmach jak "Droga" czy "Rebel Moon - część 1: Dziecko ognia", ale były to role na drugim planie. Gościnnie pojawił się też w serialach "Jak poznałem waszą matkę" i "Archiwum 81".

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