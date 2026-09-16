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Prokuratura: Nie będzie kary śmierci dla oskarżonego o zabójstwo Roba Reinera

Deadline / autor: /
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Prokuratura: Nie będzie kary śmierci dla oskarżonego o zabójstwo Roba Reinera
źródło: Getty Images
autor: Andrew H. Walker
W poniedziałek prokurator okręgowy Los Angeles Nathan Hochman ogłosił oficjalnie, jakiej kary będzie się domagał dla Nicka Reinera, który oskarżony jest o zabicie swoich rodziców, Roba i Michele Singer Reiner.

Jakiej kary domaga się prokurator?



Przypomnijmy, Nick Reiner został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku pod zarzutem dokonania podwójnego morderstwa pierwszego stopnia na reżyserze filmowym Robie Reinerze oraz jego żonie, fotografce Michele Singer Reiner. W trakcie prowadzonego śledztwa prokuratura doszła do wniosku, że Nick Reiner działał z premedytacją.

02.jpg Getty Images © Michael Buckner


Prawo karne Kalifornii w przypadku zarzutów, które postawiono Reinerowi, przewiduje nawet karę śmierci. Jednak teraz prokuratura ogłosiła, że nie będzie się o nią ubiegać. Zamiast tego domagać się będzie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Po dokładnym i wnikliwym rozważeniu wszystkich tych czynników prokuratura okręgowa nie będzie domagać się w tej sprawie kary śmierci - stwierdził Hochman. Dodał też, że na taką decyzję wpływ miały rozmowy przeprowadzone z pozostałymi dziećmi Reinerów.

Nick Reiner od momentu zatrzymania przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do winy. Na chwilę obecną posiada adwokata z urzędu i stara się uzyskać dostęp do funduszu powierniczego, z którego mógłby opłacić prywatnych prawników.

Wciąż nie są też znane motywy zbrodni. Wiadomo jednak, że Nick Reiner przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków. Wraz z ojcem nakręcił nawet o tym film - "Jestem Charlie".

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