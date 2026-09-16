Prokuratura: Nie będzie kary śmierci dla oskarżonego o zabójstwo Roba Reinera

W poniedziałek prokurator okręgowy Los Angeles Nathan Hochman ogłosił oficjalnie, jakiej kary będzie się domagał dla Nicka Reinera, który oskarżony jest o zabicie swoich rodziców, Roba i Michele Singer Reiner.
Jakiej kary domaga się prokurator?
Przypomnijmy, Nick Reiner został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku pod zarzutem dokonania podwójnego morderstwa pierwszego stopnia
na reżyserze filmowym Robie Reinerze
oraz jego żonie, fotografce Michele Singer Reiner. W trakcie prowadzonego śledztwa prokuratura doszła do wniosku, że Nick Reiner
działał z premedytacją.
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Prawo karne Kalifornii w przypadku zarzutów, które postawiono Reinerowi
, przewiduje nawet karę śmierci. Jednak teraz prokuratura ogłosiła, że nie będzie się o nią ubiegać. Zamiast tego domagać się będzie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Po dokładnym i wnikliwym rozważeniu wszystkich tych czynników prokuratura okręgowa nie będzie domagać się w tej sprawie kary śmierci
- stwierdził Hochman. Dodał też, że na taką decyzję wpływ miały rozmowy przeprowadzone z pozostałymi dziećmi Reinerów. Nick Reiner
od momentu zatrzymania przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do winy.
Na chwilę obecną posiada adwokata z urzędu i stara się uzyskać dostęp do funduszu powierniczego, z którego mógłby opłacić prywatnych prawników.
Wciąż nie są też znane motywy zbrodni. Wiadomo jednak, że Nick Reiner
przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków. Wraz z ojcem nakręcił nawet o tym film - "Jestem Charlie
".