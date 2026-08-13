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Nowe zarzuty dla mordercy reżysera "Misery" i "Ludzi honoru". Co z karą śmierci?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nick+Reiner+us%C5%82ysza%C5%82+nowe+zarzuty+w+sprawie+morderstwa+jego+ojca%2C+re%C5%BCysera+Roba+Reinera%2C+oraz+matki+Michelle-168030
Nowe zarzuty dla mordercy reżysera &quot;Misery&quot; i &quot;Ludzi honoru&quot;. Co z karą śmierci?
źródło: Getty Images
autor: Pool
Mamy nowe informacje dotyczące szokującej sprawy śmierci Roba Reinera i Michele Singer Reiner. Syn zamordowanych Nick Reiner usłyszał nowe zarzuty. Prokuratura wciąż jednak nie podjęła decyzji, czy w sądzie będzie domagać się kary śmierci, która w Kalifornii dokonywana jest poprzez zastrzyk.

Nick Reiner działał z premedytacją?



Przypomnijmy, że policja Los Angeles otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w domu Reinerów 14 grudnia 2025 roku. Z doniesień medialnych wynika, że to córka znalazła zakrwawionych rodziców i zaalarmowała służby. Z informacji przedstawionych przez śledczych wynika, że reżyser Rob Reiner i jego żona, fotografka Michele Singer Reiner, zginęli od ciosów zadanych ostrym narzędziem.

04.jpg Getty Images © Lester Cohen


Jeszcze tego samego dnia przesłuchany i zatrzymany został 32-letni syn pary, Nick Reiner. Został on oskarżony o podwójne morderstwo pierwszego stopnia i do czasu procesu ma przebywać w areszcie. Nowy zarzut postawiony przez prokuraturę okręgową hrabstwa Los Angeles mówi o tym, że Nick Reiner działał z premedytacją, zaczaił się i czekał na powrót rodziców, by ich zaatakować i zabić.

Postawione zarzuty w Kalifornii mogą skutkować karą śmierci, jeśli prokuratura będzie o to wnosić. Na razie nie jest jednak pewne, czy tak się rzeczywiście stanie. Być może skończy się na karze dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia.

Wciąż także nie są znane motywy zbrodni. Wiadomo jednak, że Nick Reiner przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków. Wraz z ojcem nakręcił nawet o tym film - "Jestem Charlie".

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