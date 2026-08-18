Nicolas Altmayer i Mathilde Favier nie żyją. Znany producent i jego partnerka zginęli w wypadku

W wypadku samochodowym na zachodzie Francji zginęli znany francuski producent filmowy Nicolas Altmayer oraz szefowa PR-u Diora Mathilde Favier. Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie.
Jak poinformowała prokuratura z miejscowości Niort, samochód pary zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu. Altmayer
i Favier ponieśli śmierć na miejscu.
Nicolas Altmayer: legenda francuskiego kina Nicolas Altmayer
miał 61 lat i wraz z bratem Erikiem
prowadził firmę producencką Mandarin & Compagnie. W jej bogatym portfolio można było znaleźć zarówno popularną serię komedii szpiegowskich "OSS 117
", której gwiazdą był laureat Oscara Jean Dujardin
, jak i kino artystyczne. Bracia od lat produkowali filmy François Ozona
, mieli w dorobku również m.in. "Alpha
" Julii Ducournau
, "Możliwość wyspy
" Michela Houellebecqa
, a także "Niewinne
" z Agatą Kuleszą
.
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Po śmierci pary zaczęły napływać kondolencje ze świata filmu, mody, biznesu i polityki. Nicolasie, Mathilde, kochaliście się, my kochaliśmy was. Ogromny smutek i szok. Moje myśli są z waszymi rodzinami
- napisał w mediach społecznościowych Dujardin
.
Francuska ministra kultury Catherine Pégard określiła Altmayera
mianem "producenta o wyczulonym spojrzeniu, potrafiącego z taką samą precyzją łączyć popularną komedię z ambicjami kina autorskiego". U jego boku Mathilde Favier uosabiała inną formę francuskiej wielkości: tę związaną z modą i luksusem
- dodała ministra.
Hołd Favier oddał również Bernard Arnault, prezes koncernu LVMH, do którego należy Dior. W opublikowanym na Instagramie wpisie podkreślił, że poświęciła wiele lat życia, wykorzystując swoją "pasję, energię i talent" na rzecz marki.