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Nicolas Altmayer i Mathilde Favier nie żyją. Znany producent i jego partnerka zginęli w wypadku

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Nicolas Altmayer i Mathilde Favier nie żyją. Znany producent i jego partnerka zginęli w wypadku
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
W wypadku samochodowym na zachodzie Francji zginęli znany francuski producent filmowy Nicolas Altmayer oraz szefowa PR-u Diora Mathilde Favier. Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie.

Jak poinformowała prokuratura z miejscowości Niort, samochód pary zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu. Altmayer i Favier ponieśli śmierć na miejscu.

Nicolas Altmayer: legenda francuskiego kina



Nicolas Altmayer miał 61 lat i wraz z bratem Erikiem prowadził firmę producencką Mandarin & Compagnie. W jej bogatym portfolio można było znaleźć zarówno popularną serię komedii szpiegowskich "OSS 117", której gwiazdą był laureat Oscara Jean Dujardin, jak i kino artystyczne. Bracia od lat produkowali filmy François Ozona, mieli w dorobku również m.in.  "Alpha" Julii Ducournau, "Możliwość wyspy" Michela Houellebecqa, a także "Niewinne" z Agatą Kuleszą.  

GettyImages-2277141378.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Po śmierci pary zaczęły napływać kondolencje ze świata filmu, mody, biznesu i polityki. Nicolasie, Mathilde, kochaliście się, my kochaliśmy was. Ogromny smutek i szok. Moje myśli są z waszymi rodzinami - napisał w mediach społecznościowych Dujardin.

Francuska ministra kultury Catherine Pégard określiła Altmayera mianem "producenta o wyczulonym spojrzeniu, potrafiącego z taką samą precyzją łączyć popularną komedię z ambicjami kina autorskiego".

U jego boku Mathilde Favier uosabiała inną formę francuskiej wielkości: tę związaną z modą i luksusem - dodała ministra.

Hołd Favier oddał również Bernard Arnault, prezes koncernu LVMH, do którego należy Dior. W opublikowanym na Instagramie wpisie podkreślił, że poświęciła wiele lat życia, wykorzystując swoją "pasję, energię i talent" na rzecz marki.

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