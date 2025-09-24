Nicolas Cage w nowym filmie reżysera "Con Air"

"Fortitude" bazować będzie na historycznych wydarzeniach, by opowiedzieć o działalności brytyjskich służb szpiegowskich w czasie II wojny światowej i ich desperackiej walce z niemieckimi agentami. Głównymi bohaterami są Dudley Clarke i Thomas Argyll “Tar” Robertson, którzy byli autorami niezwykle rozbudowanych fałszywych akcji pełnych fikcyjnych armii, nieistniejącego sprzętu wojskowego, które miały na celu zmylenie przeciwnika. Wśród zatrudnionych przez nich agentów był jugosłowiański playboy Dusko Popov, który był jedną z inspiracji dla Iana Fleminga przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda.
W tym roku Simon West pokaże światu dwa filmy: komedię akcji z Rebel Wilson "Ślub w ogniu" oraz chińskie widowisko fantasy "Xun Long Jue · Mi Zong". Z kolei Nicolas Cage w tym roku zwolnił nieco tempa, bo premierę mają tylko dwa filmy z jego udziałem: western "Gunslingers" oraz horror "The Carpenter's Son" inspirowany apokryfem "Ewangelia Dzieciństwa Tomasza", w którym Cage gra Józefa, ziemskiego ojca Jezusa.