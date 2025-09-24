Newsy Filmy Nicolas Cage w nowym filmie reżysera "Con Air"
Nicolas Cage w nowym filmie reżysera "Con Air"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicolas+Cage+i+Simon+West+kr%C4%99c%C4%85+trzeci+wsp%C3%B3lny+film+po+%22Con+Air%22+i+%2212+godzin%22-163062
źródło: Getty Images
autor: Jason Bollenbacher
Nicolas Cage wraca do współpracy ze swoim kumplem, reżyserem Simonem Westem. Nowy projekt to dramat szpiegowski z czasów II wojny światowej "Fortitude".

Nie tylko Cage. Imponująca obsada filmu "Fortitude"



Zdjęcia do filmu ruszyły 8 września w Londynie, jednak dopiero teraz producenci oficjalnie pochwalili się projektem. A jest się czym chwalić. Takiej obsady nie miał Simon West od dawna. Oprócz Cage'a w filmie wystąpią bowiem także: Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà, Alice Eve, Michael Sheen, Art Malik, Lukas Haas, Adrian Topol, Emilio Sakraya, Paul Anderson oraz Ben Kingsley.

"Fortitude" bazować będzie na historycznych wydarzeniach, by opowiedzieć o działalności brytyjskich służb szpiegowskich w czasie II wojny światowej i ich desperackiej walce z niemieckimi agentami. Głównymi bohaterami są Dudley Clarke i Thomas Argyll “Tar” Robertson, którzy byli autorami niezwykle rozbudowanych fałszywych akcji pełnych fikcyjnych armii, nieistniejącego sprzętu wojskowego, które miały na celu zmylenie przeciwnika. Wśród zatrudnionych przez nich agentów był jugosłowiański playboy Dusko Popov, który był jedną z inspiracji dla Iana Fleminga przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda.

Autorem scenariusza jest Simon Afram, jeden z producentów filmu Ala Pacino "Wilde Salomé".


Nicolas Cage i Simon West pracowali ze sobą już dwukrotnie. Pierwszy raz spotkali się w połowie lat 90., kiedy West szykował swój pełnometrażowy debiut reżyserski "Con Air – lot skazańców". W 2012 roku do kin trafił ich drugi wspólny film "12 godzin".

W tym roku Simon West pokaże światu dwa filmy: komedię akcji z Rebel Wilson "Ślub w ogniu" oraz chińskie widowisko fantasy "Xun Long Jue · Mi Zong". Z kolei Nicolas Cage w tym roku zwolnił nieco tempa, bo premierę mają tylko dwa filmy z jego udziałem: western "Gunslingers" oraz horror "The Carpenter's Son" inspirowany apokryfem "Ewangelia Dzieciństwa Tomasza", w którym Cage gra Józefa, ziemskiego ojca Jezusa.

Zwiastun filmu "Con Air – lot skazańców"



