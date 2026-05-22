Nicolas Cage jako Człowiek-Pająk? Widzieliśmy pierwsze odcinki "Spider-Noir"

27 maja na platformie Prime Video zadebiutuje serial "Spider-Noir", spin-off filmu "Spider-Man Uniwersum", w którym Nicolas Cage wciela się w niejakiego Bena Reilly'ego, który walczy z przestępczością jako Człowiek-Pająk. Widzieliśmy już trzy pierwsze odcinki tej produkcji? Jest na co czekać? Recenzuje Łukasz Budnik.
"Spider-Noir" – recenzujemy trzy pierwsze odcinki serialu
Nawet jeśli filmy poświęcone Peterowi Parkerowi
ukazują się w kilkuletnich odstępach (najbliższy już w lipcu), to studio Sony dba o to, by świat Spider-Mana żył własnym życiem. W ciągu ostatniej dekady dostaliśmy dwie fantastyczne animacje ("Spider-Man Uniwersum
" i jego sequel) oraz serię filmów poświęconych przeciwnikom tego popularnego superbohatera (które przyniosły trochę pieniędzy, ale niekoniecznie jakość). Tuż za rogiem czai się kolejna produkcja - osadzony w alternatywnej rzeczywistości "Spider-Noir
".
Tytułowy bohater zaliczył już debiut ekranowy – pojawił się we wspomnianych animacjach (choć w drugiej jedynie w cameo
), a głosu użyczył mu Nicolas Cage
, zresztą z powodzeniem. I to właśnie ten aktor dał Spider-Noirowi także twarz, zaliczając tym samym pierwszą w swojej karierze główną rolę serialową. Różnica jest taka, że Cage
w serialu nie wciela się w kolejny wariant Petera Parkera
, lecz w Bena Reilly’ego (nazwisko także znajome fanom Człowieka-Pająka). Ben zamieszkuje Nowy Jork lat 30., a więc czasów Wielkiego Kryzysu, i pracuje jako prywatny detektyw, ledwo wiążąc koniec z końcem. Kiedyś działał jako Pająk, ale po osobistej tragedii sprzed pięciu lat porzucił tę ścieżkę kariery.
Pierwszy odcinek "Spider-Noir
" wrzuca nas głęboko w świat przedstawiony – nie dostajemy genezy mocy Bena, lecz poznajemy go, gdy prowadzi kolejne śledztwo. Jako że serial nawiązuje do stylistyki kina noir (czego nietrudno się domyślić), Ben raczy nas narracją z offu, przemierza miasto ubrany w płaszcz i kapelusz, odwiedza kluby, spotyka szemranych typów i piękną kobietę. Sprawa, którą przyszło mu badać, ma związek z gangsterem Silvermane’em (Brendan Gleeson
Sprawa, którą przyszło mu badać, ma związek z gangsterem Silvermane'em (Brendan Gleeson
" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage
), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.