Nicolas Cage jako Spider-Man! Zobacz zdjęcia z serialu

Amazon rozpoczyna promocję serialu "Spider-Noir". Dzięki magazynowi "Esquire" do sieci trafiły nowe zdjęcia. A na nich widoczny jest m.in. Nicolas Cage jako (były) Człowiek-Pająk.


Prywatny detektyw skrywający tajemnicę. Co wiemy o serialu "Spider-Noir"?



Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir" jest postać Petera Parkera z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum". Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg.

Dlaczego twórcy zrezygnowali z Petera i zdecydowali się na Bena? W wywiadzie dla "Esquire" showrunner Oren Uziel ujawnia, że dzięki temu podkreślają stan postaci. Grany przez Nicolasa Cage'a bohater jest bardzo mocno naznaczony przez swoją przeszłość. Porzucił bycie superbohaterem i ze wszystkich sił stara się być zwykłym prywatnym detektywem. Ale przeszłość nie da mu łatwo o sobie zapomnieć...

Poniżej znajdziecie wybrane zdjęcia z serialu "Spider-Noir"


Nicolas Cage także wypowiedział się dla magazynu "Esquire". O swojej postaci mówi tak: Dla mnie ta postać to w 70% Bogart, a w 30% Bugs Bunny.

Z artykułu dowiadujemy się również, że Jack Huston alternatywną wersję gangstera Flinta Marko, lepiej znanego jako Sandman. W MCU wcześniej wcielał się w tę postać Thomas Haden Church.

"Spider-Noir" będzie dostępny na Prime Video w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej. W Ameryce zadebiutuje wcześniej na innej platformie Amazonu - MGM+, a dopiero potem pojawi się na Prime Video. Kiedy? Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Zwiastun filmu "Spider-Man Uniwersum"




