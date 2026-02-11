Nicolas Cage jako Spider-Man! Zobacz zdjęcia z serialu

Amazon rozpoczyna promocję serialu "Spider-Noir". Dzięki magazynowi "Esquire" do sieci trafiły nowe zdjęcia. A na nich widoczny jest m.in. Nicolas Cage jako (były) Człowiek-Pająk. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Prywatny detektyw skrywający tajemnicę. Co wiemy o serialu "Spider-Noir"?
Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir"
jest postać Petera Parkera
z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum"
. Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum
" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg
. Dlaczego twórcy zrezygnowali z Petera i zdecydowali się na Bena?
W wywiadzie dla "Esquire" showrunner Oren Uziel
ujawnia, że dzięki temu podkreślają stan postaci. Grany przez Nicolasa Cage'a
bohater jest bardzo mocno naznaczony przez swoją przeszłość. Porzucił bycie superbohaterem i ze wszystkich sił stara się być zwykłym prywatnym detektywem. Ale przeszłość nie da mu łatwo o sobie zapomnieć...
Poniżej znajdziecie wybrane zdjęcia z serialu "Spider-Noir" Nicolas Cage
także wypowiedział się dla magazynu "Esquire". O swojej postaci mówi tak: Dla mnie ta postać to w 70% Bogart, a w 30% Bugs Bunny
.
Z artykułu dowiadujemy się również, że Jack Huston
alternatywną wersję gangstera Flinta Marko
, lepiej znanego jako Sandman. W MCU
wcześniej wcielał się w tę postać Thomas Haden Church
. "Spider-Noir" będzie dostępny na Prime Video w dwóch wersjach: czarno-białej i kolorowej.
W Ameryce zadebiutuje wcześniej na innej platformie Amazonu - MGM+, a dopiero potem pojawi się na Prime Video. Kiedy? Data premiery nie została jeszcze ujawniona.
