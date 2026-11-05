Nicolas Cage jako lider więziennego gangu w filmie inspirowanym prawdziwą historią

Wielkimi krokami zbliża się AFM, czyli jedne z ważniejszych targów filmowych na świecie. Wśród licznych nowych projektów naszą uwagę przykuł ten, w którym jedną z głównych ról zagra Nicolas Cage.
Nicolas Cage i mroczna strona więziennictwa
Projekt nosi tytuł "The Brand"
i będzie inspirowany artykułem śledczym Davida Granna
(jego inny tekst posłużył za punkt wyjścia filmu "Czas krwawego księżyca
"). Plany realizacji filmu istniały już dekadę temu, wydaje się jednak, że teraz projekt ma szansę na realizację. Nicolas Cage
nie jest bowiem jedyną znaną osobą w obsadzie. Na planie mają pojawić się też Alexander Ludwig
("Unabomber
"), Gabriel Basso
("Miłość twojego życia
") oraz Maria Bakalova
("Zabójcza randka
"). Za kamerą stanie Vincent Grashaw
("Gangland
").
"The Brand" Getty Images © Laurent KOFFEL
opowiada o rozwoju zorganizowanej przestępczości w amerykańskim systemie więziennictwa. Alexander Ludwig
wcieli się w Taylora Hartmana, "młodego więźnia skazanego na dożywocie, który trafia pod skrzydła Cartera Briggsa (Nicolas Cage
), budzącego postrach przywódcy dominującego białego gangu więziennego w zakładzie karnym San Quentin.
Kiedy władze próbują rozbić gang, przenosząc jego członków do więzień w całym kraju, nieświadomie przyczyniają się do rozszerzenia jego przestępczego imperium poza mury zakładów karnych. Wraz ze wzrostem swojej pozycji Taylor zdobywa środki, by zbudować przyszłość z ukochaną kobietą, Lilly (Maria Bakalova
). Zaczyna jednak rozdzierać go konflikt między marzeniami o wspólnym życiu a lojalnością wobec Cartera. Gdy przemoc przybiera na sile, Taylor musi zdecydować, czy ma odwagę zniszczyć imperium, które sam pomógł zbudować.
Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca" inspirowanego tekstem Davida Granna