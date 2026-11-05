Nicolas Cage komentuje wybór Ryana Goslinga do roli Ghost Ridera. "Wie, co o nim myślę"

W lipcu dowiedzieliśmy się, że Ryan Gosling wcieli się w Ghost Ridera w nowym filmie poświęconym temu bohaterowi. Teraz do tej wiadomości odniósł się Nicolas Cage, który wcielał się w tę postać w dwóch filmach. Cage pogratulował młodszemu koledze i zapowiedział, że z zainteresowaniem obejrzy jego interpretację bohatera.
Cage ma pozytywne nastawienie
Aktor stwierdził: Ryan zrobi z tą postacią coś po swojemu i nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Wie, co o nim myślę jako o aktorze. Rozmawialiśmy już kilka razy i pozostajemy w kontakcie. Cieszę się z jego powodu, życzyłem mu powodzenia w tej przygodzie i z przyjemnością obejrzę film. Cage
zagrał Johnny'ego Blaze'a (motocyklistę-kaskadera, który zawiera pakt z diabłem) w filmie "Ghost Rider
" z 2007 roku, a do roli powrócił w powstałej pięć lat później kontynuacji.
Za kamerą nowej wersji stanie Shawn Levy,
reżyser "Deadpoola & Wolverine'a
". Gosling
już podczas prezentacji projektu przyznał, że od dawna marzył o wcieleniu się w Ghost Ridera
. Dodatkowym łącznikiem między aktorami jest Eva Mendes
, partnerka Goslinga
, która wystąpiła u boku Cage'a
w pierwszym filmie z 2007 roku. Aktorka również publicznie wyraziła poparcie dla obsadzenia Goslinga
w tej roli.
Premiera nowego "Ghost Ridera
" została zaplanowana na 28 lipca 2028 roku. Oprócz Goslinga
w filmie może wystąpić Connor Storrie
, znany z serialu "Gorąca rywalizacja
". Aktor prowadzi rozmowy w sprawie roli czarnego charakteru.
Tymczasem Cage'a
wkrótce będziemy mogli oglądać w roli trenera futbolu amerykańskiego Johna Maddena w filmie biograficznym Davida O. Russella
"Madden
". Produkcja 18 listopada zadebiutuje w serwisie Prime Video.
"Ghost Rider" (2007) - zwiastun