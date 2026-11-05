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Nicolas Cage komentuje wybór Ryana Goslinga do roli Ghost Ridera. "Wie, co o nim myślę"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicolas+Cage+komentuje+wyb%C3%B3r+Ryana+Goslinga+do+roli+Ghost+Ridera.+%22Wie%2C+co+o+nim+my%C5%9Bl%C4%99%22-169508
Nicolas Cage komentuje wybór Ryana Goslinga do roli Ghost Ridera. &quot;Wie, co o nim myślę&quot;
W lipcu dowiedzieliśmy się, że Ryan Gosling wcieli się w Ghost Ridera w nowym filmie poświęconym temu bohaterowi. Teraz do tej wiadomości odniósł się Nicolas Cage, który wcielał się w tę postać w dwóch filmach. Cage pogratulował młodszemu koledze i zapowiedział, że z zainteresowaniem obejrzy jego interpretację bohatera.

Cage ma pozytywne nastawienie




Aktor stwierdził: Ryan zrobi z tą postacią coś po swojemu i nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Wie, co o nim myślę jako o aktorze. Rozmawialiśmy już kilka razy i pozostajemy w kontakcie. Cieszę się z jego powodu, życzyłem mu powodzenia w tej przygodzie i z przyjemnością obejrzę film.

Cage zagrał Johnny'ego Blaze'a (motocyklistę-kaskadera, który zawiera pakt z diabłem) w filmie "Ghost Rider" z 2007 roku, a do roli powrócił w powstałej pięć lat później kontynuacji. 

Za kamerą nowej wersji stanie Shawn Levy, reżyser "Deadpoola & Wolverine'a". Gosling już podczas prezentacji projektu przyznał, że od dawna marzył o wcieleniu się w Ghost Ridera. Dodatkowym łącznikiem między aktorami jest Eva Mendes, partnerka Goslinga, która wystąpiła u boku Cage'a w pierwszym filmie z 2007 roku. Aktorka również publicznie wyraziła poparcie dla obsadzenia Goslinga w tej roli.

Premiera nowego "Ghost Ridera" została zaplanowana na 28 lipca 2028 roku. Oprócz Goslinga w filmie może wystąpić Connor Storrie, znany z serialu "Gorąca rywalizacja". Aktor prowadzi rozmowy w sprawie roli czarnego charakteru.

Tymczasem Cage'a wkrótce będziemy mogli oglądać w roli trenera futbolu amerykańskiego Johna Maddena w filmie biograficznym Davida O. Russella "Madden". Produkcja 18 listopada zadebiutuje w serwisie Prime Video.

"Ghost Rider" (2007) - zwiastun



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