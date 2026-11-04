Nicolas Cage musiał opuścić dom w Malibu. "Mieszkam teraz w hotelach"

Nicolas Cage opowiedział o swojej sytuacji mieszkaniowej po tym, jak we wrześniu lej krasowy w pobliżu jego domu w Malibu zmusił go i jego rodzinę do ewakuacji.
Cage nie traci dobrego humoru
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Podczas panelu na Los Angeles Comic Con aktor przyznał: Jestem teraz trochę bezdomny. Coś stało się z moim domem w Malibu, więc mieszkam po prostu w hotelach.
Do zdarzenia doszło 8 września. W pobliżu podjazdu do posiadłości aktora powstał ogromny lej o głębokości około 7,6 metra i średnicy wynoszącej od 9 do 18 metrów. Ewakuowano łącznie 31 pobliskich domów, w tym rezydencję Cage'a
. Przyczyna powstania leju nie została jeszcze ustalona. Według przypuszczeń mogła się do niego przyczynić wyjątkowo silna burza tropikalna Marie, która na początku września przyniosła do południowej Kalifornii wysokie fale i podtopienia.
Mimo problemów aktor zachował dobry humor. Podczas spotkania opowiedział też o swoich planach na Halloween. Zamiast przyjmować dzieci chodzące po cukierki pod własnym domem (co aktualnie nie wchodzi w grę), zamierzał zabrać córkę na taką wyprawę do Santa Monica. Wieczorem planował natomiast obejrzeć "Lśnienie
" Stanleya Kubricka
(aktor przypomniał zebranym, że Kubrick
był za ten film nominowany do Złotej Maliny). Cage
ma przed sobą kilka głośnych projektów. Niedawno ogłoszono, że wystąpi w piątym sezonie serialu HBO "Detektyw
", gdzie zagra u boku Antonio Banderasa
. 18 listopada zadebiutuje natomiast film "Madden
" studia Amazon MGM, w którym Cage
wciela się w trenera futbolu amerykańskiego Johna Maddena.
"Madden" - zwiastun