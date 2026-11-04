Newsy Filmy Inne Nicolas Cage musiał opuścić dom w Malibu. "Mieszkam teraz w hotelach"
Inne / Filmy

Nicolas Cage musiał opuścić dom w Malibu. "Mieszkam teraz w hotelach"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicolas+Cage+musia%C5%82+opu%C5%9Bci%C4%87+dom+w+Malibu.+%22Mieszkam+teraz+w+hotelach%22-169486
Nicolas Cage musiał opuścić dom w Malibu. &quot;Mieszkam teraz w hotelach&quot;
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Nicolas Cage opowiedział o swojej sytuacji mieszkaniowej po tym, jak we wrześniu lej krasowy w pobliżu jego domu w Malibu zmusił go i jego rodzinę do ewakuacji. 

Cage nie traci dobrego humoru



cage-1.jpg Getty Images © Angela Papuga


Podczas panelu na Los Angeles Comic Con aktor przyznał: Jestem teraz trochę bezdomny. Coś stało się z moim domem w Malibu, więc mieszkam po prostu w hotelach.

Do zdarzenia doszło 8 września. W pobliżu podjazdu do posiadłości aktora powstał ogromny lej o głębokości około 7,6 metra i średnicy wynoszącej od 9 do 18 metrów. Ewakuowano łącznie 31 pobliskich domów, w tym rezydencję Cage'a. Przyczyna powstania leju nie została jeszcze ustalona. Według przypuszczeń mogła się do niego przyczynić wyjątkowo silna burza tropikalna Marie, która na początku września przyniosła do południowej Kalifornii wysokie fale i podtopienia.

Mimo problemów aktor zachował dobry humor. Podczas spotkania opowiedział też o swoich planach na Halloween. Zamiast przyjmować dzieci chodzące po cukierki pod własnym domem (co aktualnie nie wchodzi w grę), zamierzał zabrać córkę na taką wyprawę do Santa Monica. Wieczorem planował natomiast obejrzeć "Lśnienie" Stanleya Kubricka (aktor przypomniał zebranym, że Kubrick był za ten film nominowany do Złotej Maliny).

Cage ma przed sobą kilka głośnych projektów. Niedawno ogłoszono, że wystąpi w piątym sezonie serialu HBO "Detektyw", gdzie zagra u boku Antonio Banderasa. 18 listopada zadebiutuje natomiast film "Madden" studia Amazon MGM, w którym Cage wciela się w trenera futbolu amerykańskiego Johna Maddena.

"Madden" - zwiastun



Powiązane artykuły Nicolas Cage

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

"Znieczulenie": Na SOR-ze tylko znachor pomoże. Recenzujemy

Filmy

Paul Bettany znów łączy siły z twórcą "Legionu" i "Księdza"

1 komentarz
Filmy

Olga Kurylenko będzie walczyć o przetrwanie

Filmy

Jonathan Rhys Meyers w wampirycznym romansie

Filmy

Tresował smoka, teraz użyczy głosu Robinowi

1 komentarz
Filmy

Autor koszmarnych widowisk ekranizuje horror współautora cykli "Diuna" i "Star Wars"

2 komentarze
Filmy

Brosnan wyróżnił jednego z kandydatów na Bonda

8 komentarzy