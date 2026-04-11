Nicolas Cage na pierwszym zdjęciu z filmu "Pan życia i śmierci 2"

Już za chwilę w Las Vegas rozpocznie się branżowe wydarzenie znane jako CinemaCon. Na nim Vertical zaprezentuje fragmenty filmu "Lords of War". Reszta świata musi zadowolić się pierwszym zdjęciem, na którym widoczny jest Nicolas Cage jako Jurij Orłow.

Vertical został właśnie amerykańskim dystrybutorem filmu "Lords of War". Jest to sequel "Pana życia i śmierci". Publikacji pierwszego zdjęcia towarzyszy informacja, że obraz trafi do kin w 2027 roku.

"Pan życia i śmierci" to film Andrew Niccola z 2005 roku. Była to historia Jurija Orłowa, który po tym, jak był świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.

Za sequel również odpowiada Niccol. Tym razem Jurij odkrywa, że ma nieślubnego syna. Jabłko pada niedaleko od jabłoni i Anton również zajmuje się handlem bronią. Co więcej, ma ambicje, by przebić dokonania ojca. Nie interesuje go wyłącznie sprzedaż broni. Tworzy armię najemników, którą planuje wykorzystać w konfliktach na Bliskim Wschodzie. 

W roli Orłowa seniora ponownie zobaczymy Nicolasa Cage'a. Jego syna zagra z kolei Bill Skarsgård.

