Nicolas Cage nie zagra nigdy w filmie Nolana? Sam jest sobie winien

Co byście powiedzieli na występ Nicolasa Cage'a w filmie Christophera Nolana? Niestety, wygląda na to, że nie ma na to szans. Wszystko przez to, że aktor raz odmówił reżyserowi i ten już nigdy więcej nie zaproponował mu roli. Cage ujawnił, jacy jeszcze reżyserzy już nigdy więcej do niego zadzwonili.
Jacy reżyserzy nie zadzwonią więcej do Nicolasa Cage'a?
Getty Images © Michael Loccisano
David O. Russell zaoferował mi rolę milion lat temu. To był dobry film, zaproponował mi go, a ja powiedziałem nie. I to jedyny reżyser, któremu odmówiłem, który wrócił do mnie i zaproponował mi kolejny film
, zdradził Nicolas Cage
w wywiadzie dla "The New York Timesa". Cage
wystąpił w nowym filmie Russella
, "Maddenie
", gdzie wcielił się w tytułowego bohatera, Johna Maddena, zmarłego w 2021 roku legendarnego trenera oraz komentatora futbolu amerykańskiego. W obsadzie filmu są też Christian Bale
, John Mulaney
, Kathryn Hahn
i Sienna Miller
. Większość reżyserów bierze to do siebie i nie dzwoni już więcej. Przydarzyło mi się to miliony razy. Tak było z Christopherem Nolanem, z Woodym Allenem, z Paulem Thomasem Andersonem. Nie dzwonią drugi raz
, dodał aktor. Nolan
chciał, żeby Cage
wystąpił w "Bezsenności
". Anderson
proponował mu z kolei rolę w swoim "bardzo wczesnym filmie", jak powiedział Cage
. Pokazał mi krótki metraż z Philipem Bakerem Hallem i mieliśmy coś razem zrobić, ale się nie udało. Tak czy inaczej David zadzwonił i pokazał klasę tym, że zaprosił mnie po raz drugi. Nie chciałem znowu mu odmawiać i mam wielki szacunek dla jego talentu
, podsumował Cage
. To było piękne doświadczenie. Podobała mi się praca z Davidem, z Christianem Bale'em i Johnem Mulaneyem.
