Nicolas Cage usmaży "Najlepsze naleśniki w hrabstwie"

Kolejny thrillerowy projekt do gabloty Nicolasa Cage'a. Jak donosi właśnie portal Deadline, laureat Oscara zagra główną rolę w produkcji "Best Pancakes In The County". W posiłku towarzyszyć mu będą Justin Long ("Zniknięcia") i Shelley Hennig ("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak").
"Best Pancakes In The County" – co wiemy?
Zdjęcia do produkcji już rozpoczęły się na terenie stanu Arkansas. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Ken Sanzel
, dla którego "Best Pancakes In The County" będzie największym z dotychczas realizowanych projektów. Twórca współpracował już wcześniej z Cagem
przy produkcji "Domino śmierci
" z 2019 roku.
Getty Images © Gilbert Flores
Oficjalny opis filmu zdradza, że "Best Pancakes In The County" będzie rozgrywać się w ciągu jednej nocy w niepozornej, małomiasteczkowej restauracji. To ona stanie się areną starć i napięć pomiędzy zbuntowanymi agentami federalnymi, a kelnerką (Hennig
) i wygadanym oszustem (Nicolas Cage
), który skrywa przed wszystkimi tajemniczą przeszłość. Deadline nie ujawnia, w jakiego bohatera wcieli się Justin Long
. Cieszymy się, że możemy raz jeszcze współpracować z ikonicznym Nicolasem Cagem pod kierunkiem wizjonerskiego Kena Sanzela. Ta pełna akcji, dynamiczna przygoda, która łączy błyskotliwy humor z intensywnością, ma szansę oczarować widzów na całym świecie
– powiedział w oświadczeniu zespół producencki filmu. W jego skład wchodzą Raja Collins
("W środku burzy
"), Eduard Osipov
("Kontratak
") i Eric Brenner
("Co komu pisane
"), a także przedstawiciele studia Caliwood Pictures.
"Syn przeznaczenia" – zwiastun ostatniego filmu z Nicolasem Cagem