Newsy Filmy Nicolas Cage usmaży "Najlepsze naleśniki w hrabstwie"
Filmy

Nicolas Cage usmaży "Najlepsze naleśniki w hrabstwie"

Deadline / autor: /
Nicolas Cage usmaży &quot;Najlepsze naleśniki w hrabstwie&quot;
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Kolejny thrillerowy projekt do gabloty Nicolasa Cage'a. Jak donosi właśnie portal Deadline, laureat Oscara zagra główną rolę w produkcji "Best Pancakes In The County". W posiłku towarzyszyć mu będą Justin Long ("Zniknięcia") i Shelley Hennig ("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak").

"Best Pancakes In The County" – co wiemy?



Zdjęcia do produkcji już rozpoczęły się na terenie stanu Arkansas. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Ken Sanzel, dla którego "Best Pancakes In The County" będzie największym z dotychczas realizowanych projektów. Twórca współpracował już wcześniej z Cagem przy produkcji "Domino śmierci" z 2019 roku. 

GettyImages-2203868783.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Oficjalny opis filmu zdradza, że "Best Pancakes In The County" będzie rozgrywać się w ciągu jednej nocy w niepozornej, małomiasteczkowej restauracji. To ona stanie się areną starć i napięć pomiędzy zbuntowanymi agentami federalnymi, a kelnerką (Hennig) i wygadanym oszustem (Nicolas Cage), który skrywa przed wszystkimi tajemniczą przeszłość. Deadline nie ujawnia, w jakiego bohatera wcieli się Justin Long

Cieszymy się, że możemy raz jeszcze współpracować z ikonicznym Nicolasem Cagem pod kierunkiem wizjonerskiego Kena Sanzela. Ta pełna akcji, dynamiczna przygoda, która łączy błyskotliwy humor z intensywnością, ma szansę oczarować widzów na całym świecie – powiedział w oświadczeniu zespół producencki filmu. W jego skład wchodzą Raja Collins ("W środku burzy"), Eduard Osipov ("Kontratak") i Eric Brenner ("Co komu pisane"), a także przedstawiciele studia Caliwood Pictures.

"Syn przeznaczenia" – zwiastun ostatniego filmu z Nicolasem Cagem


