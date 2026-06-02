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Nicolas Hoult i Anna Sawai uczą "Jak obrabować bank". Zwiastun filmu

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nicolas+Hoult+i+Anna+Sawai+ucz%C4%85+%22Jak+obrabowa%C4%87+bank%22.+Zwiastun+filmu-166904
Nicolas Hoult i Anna Sawai uczą &quot;Jak obrabować bank&quot;. Zwiastun filmu
źródło: materialy promocyjne
Influencerzy napadają na sejfy pełne gotówki do utworu Radiohead? Między innymi taki obrazek możemy zobaczyć w pierwszym oficjalnym zwiastunie filmu "Jak obrabować bank" – nowego reżyserskiego projektu twórcy "Bullet Train". Zerknijcie na poniższą zapowiedź produkcji o grupie Robin Hoodów z YouTube'a, którzy dokumentują swoje skoki w mediach społecznościowych. 

"Jak obrabować bank" – zwiastun filmu





"Jak obrabować bank" – co wiemy?



"Jak obrabować bank" opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na filmowym odpowiedniku platformy YouTubie. W momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-influencerów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z inną. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na pomoc zwykłym ludziom), czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...



Hersztem bandy jest Nicholas Hoult ("Superman"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai ("Szōgun"), Pete Davidson ("Król Staten Island") oraz pamiętany z serialu "Pingwin" Rhenzy Feliz. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz ("Złodziej z przypadku"), Christian Slater ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła")  i John C. Reilly ("Bracia Sisters").

Za kamerą produkcji stanął David Leitch, który oparł się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego, autora filmu "Dobry sąsiad". Premiera "Jak obrabować bank" zaplanowana jest na 4 września.

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