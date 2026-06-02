Nicolas Hoult i Anna Sawai uczą "Jak obrabować bank". Zwiastun filmu

Influencerzy napadają na sejfy pełne gotówki do utworu Radiohead? Między innymi taki obrazek możemy zobaczyć w pierwszym oficjalnym zwiastunie filmu "Jak obrabować bank" – nowego reżyserskiego projektu twórcy "Bullet Train". Zerknijcie na poniższą zapowiedź produkcji o grupie Robin Hoodów z YouTube'a, którzy dokumentują swoje skoki w mediach społecznościowych.
"Jak obrabować bank" – zwiastun filmu
"Jak obrabować bank" – co wiemy?
"Jak obrabować bank
" opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na filmowym odpowiedniku platformy YouTubie. W momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-influencerów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z inną. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na pomoc zwykłym ludziom), czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...
Hersztem bandy jest Nicholas Hoult
("Superman
"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai
("Szōgun
"), Pete Davidson
("Król Staten Island
") oraz pamiętany z serialu "Pingwin
" Rhenzy Feliz
. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz
("Złodziej z przypadku
"), Christian Slater
("Kopnęłabym cię, gdybym mogła
") i John C. Reilly
("Bracia Sisters
").
Za kamerą produkcji stanął David Leitch
, który oparł się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego
, autora filmu "Dobry sąsiad
". Premiera "Jak obrabować bank" zaplanowana jest na 4 września.