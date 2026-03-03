"Maniac Cop" powraca! Nicolas Winding Refn wejdzie na plan jesienią

Nicolas Winding Refn szykuje remake kultowego filmu
"Maniakalny glina" to kultowy (w niektórych kręgach) thriller o psychopacie w policyjnym uniformie, który z niezrozumiałych powodów morduje ludzi dookoła. Obraz nie był wielkim przebojem w kinach, ale gdy tylko zadebiutował na kasetach wideo, widzowie zapałali do niego gorącym uczuciem. Film doczekał się dwóch pełnometrażowych kontynuacji.
Pierwotnie Refn planował zrealizować film kinowy. Kiedy jednak pisaliśmy o nim po raz ostatni w 2019 roku, był na niego nowy pomysł. Tym razem miał to być serial zrealizowany wspólnie przez HBO i Canal+. Nic z niego jednak nie wyszło.
Teraz Refn wrócił do pomysłu filmowego "Maniac Cop". Tak w każdym razie twierdzi reżyser oryginału William Lustig, który przy nowym projekcie pełni funkcję producenta wykonawczego. W wywiadzie dla podcastu Icons of Fright ujawnił, że serial nie doszedł do skutku przez Discovery. Kiedy koncern kupił Warner Bros., odesłał Refnowi i Lustigowi scenariusze serialu, kwitując sprawę krótkim: "Maniakalny glina" to nie nasz biznes.
Refn jednak z projektu nie zrezygnował i przerobił go z powrotem na film. Lustig twierdzi, że reżyser wejdzie na plan "Maniac Cop" już jesienią.