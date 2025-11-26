Newsy Seriale Nicole Kidman jako Scarpetta. Zdjęcia z nowego serialu Prime Video
Nicole Kidman jako Scarpetta. Zdjęcia z nowego serialu Prime Video

The Hollywood Reporter
https://www.filmweb.pl/news/Nicole+Kidman+jako+Scarpetta+w+adaptacji+ksi%C4%85%C5%BCek+Patricii+Cornwell+na+Prime+Video-164093
Nicole Kidman jako Scarpetta. Zdjęcia z nowego serialu Prime Video
źródło: materialy promocyjne
Do sieci trafiły zdjęcia z nadchodzącego serialu "Scarpetta" Prime Video, opartego na bestsellerowej serii książek Patricii Cornwell. W tytułowej roli w produkcji zobaczymy Nicole Kidman.

 

O czym opowie "Scarpetta"?



Aktorka gra dr Kay Scarpettę, lekarz sądową, która dzięki swojej precyzji i intuicji stara się oddać głos ofiarom, namierzyć groźnego seryjnego mordercę oraz udowodnić, że sprawa sprzed 28 lat (ta, na której zbudowała karierę) nie doprowadzi do jej upadku. Jak zapowiadają twórcy, serialowy thriller, osadzony w realiach współczesnej medycyny sądowej, wychodzi poza ramy klasycznego śledztwa, ukazując psychologiczne zawiłości zarówno sprawców, jak i osób prowadzących dochodzenie.











Fabuła opowieści prowadzona jest w dwóch liniach czasowych: od późnych lat 90., gdy Scarpetta zaczynała jako główna lekarz sądowa, po czasy współczesne, kiedy wraca w rodzinne strony, by ponownie objąć to stanowisko i zająć się makabrycznym morderstwem. Bohaterka musi przy tym mierzyć się z napiętą relacją z siostrą Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), wracającymi urazami oraz tajemnicami, które mogą zniszczyć wszystko, co zbudowała.

W obsadzie obok Kidman i Curtis znajdują się również Bobby Cannavale jako detektyw Pete Marino, Simon Baker jako profiler FBI Benton Wesley oraz Ariana DeBose jako Lucy Watson, siostrzenica Scarpetty. Wątki z przeszłości bohaterów odgrywają Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale i Hunter Parrish, wcielając się w młodsze wersje postaci granych przez Kidman, Curtis, Cannavale’a i Bakera.

Serial stworzyła Liz Sarnoff, która pełni też funkcję showrunnerki. "Scarpetta" zadebiutuje 11 marca.

Wywiad z Nicole Kidman



Scarpetta  (2026)

 Scarpetta

