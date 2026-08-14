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Nicole Kidman nie przejmowała się ostrzeżeniami przed ślubem z Tomem Cruise'em. "Byłam zakochana"

Variety / autor: /
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Nicole Kidman nie przejmowała się ostrzeżeniami przed ślubem z Tomem Cruise'em. &quot;Byłam zakochana&quot;
źródło: Getty Images
autor: Vinnie Zuffante
Nicole Kidman w nowym wywiadzie z "British Vogue" wspomina początki swojej kariery w Hollywood i czas, gdy jej małżeństwo z Tomem Cruise'em wzbudzało ogromne zainteresowanie mediów. Aktorka przyznała, że jeszcze przed ślubem słyszała ostrzeżenia, że związek z jednym z największych gwiazdorów kina może negatywnie wpłynąć na jej karierę.

Kidman o związku z Cruise'em



GettyImages-76359648.jpg Getty Images © Terry McGinnis


Kidman poznała Cruise'a w 1989 roku na planie "Szybkiego jak błyskawica". Rok później para wzięła ślub. Aktorka miała wówczas 23 lata, a małżeństwo trwało 11 lat: Wyszłam za mąż bardzo młodo. Nagle miałam 22, 23 lata i ogromną gwiazdę filmową za męża. Ale wydawało mi się to zupełnie naturalne. Po prostu szaleńczo się w sobie zakochaliśmy i to było takie proste. Pamiętam, jak ludzie mówili mi: To naprawdę wpłynie na twoją karierę”. A ja odpowiadałam: Nie obchodzi mnie to. Jestem zakochana. Chcę wyjść za mąż".

Aktorka przyznała, że po ślubie rzeczywiście zaczęto postrzegać ją przede wszystkim przez pryzmat słynnego męża. Nagle byłam jego "żoną", a oni mówili: "Widzisz, mówiliśmy ci". A ja na to: "I co z tego? Nie miałam wyjść za mężczyznę, którego kocham? Oczywiście, że mogę poświęcić karierę. Nie obchodzi mnie to".

Kidman podkreśliła, że ogromne zainteresowanie jej życiem prywatnym nauczyło ją funkcjonowania pod stałą obserwacją. Jak zauważyła, przez większość swojego dorosłego życia żyła w centrum zainteresowania opinii publicznej. Małżeństwo Kidman i Cruise'a zakończyło się w 2001 roku. W tym samym czasie kariera aktorki nabrała rozpędu dzięki filmom "Moulin Rouge!" i "Inni", a rok później zdobyła Oscara za rolę w "Godzinach". Wcześniej zagrała również m.in. w "Portrecie damy" i "Totalnej magii".

Podczas swojego małżeństwa Kidman i Cruise wystąpili razem w dwóch filmach: "Pod osłoną nieba" oraz "Oczy szeroko zamknięte". To właśnie przy okazji tego drugiego Cruise miał zasugerować Stanleyowi Kubrickowi, by rolę Alice Harford powierzył jego żonie.

"Szybki jak błyskawica" - zwiastun




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