Nicole Kidman jest diunarą. Chciałaby zagrać w sequelu

Denis Villeneuve zgromadził na planie "Diuny" plejadę gwiazd. Nicole Kidman zdradziła, że chętnie by do nich dołączyła.
Nicole Kidman o "Diunie": "Mam obsesję"Kidman
promuje aktualnie "Totalną magię 2
" – sequel komedii fantasy z 1998 roku. Wraz z Sandrą Bullock
, czyli swoją ekranową siostrą, gościła w youtube'owym programie "Vogue'a" Off the Cuff. Na pytanie w jakim sequelu, poza "Totalną magią 2
", chciałaby zagrać, Kidman
odpowiedziała: Marzę, by zagrać w sequelu "Diuny". Jestem diunarą, uwielbiam "Diunę". Mam obsesję na punkcie "Diuny".
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Kidman i Bullock na amerykańskiej premierze "Totalnej magii 2"
Gdy Bullock
zapytała, dlaczego więc nie zagrała w żadnej części, odpowiedziała: Bo Denis nigdy mnie nie zaprosił. Jestem zdruzgotana.
Gdy Bullock
dawała Villeneuve'owi
znaki do kamery, by skontaktował się z Kidman
, gwiazda "Godzin
" dodała: Tak naprawdę nie chcę tam być, chcę to po prostu obejrzeć.
"Diuna" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Diunie
" i "Diunie: Części drugiej
":
Ostatnie role Nicole KidmanNicole Kidman
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w thrillerach "Babygirl
" i "Holland
" oraz serialach "Dziewięcioro nieznajomych
", "Scarpetta
", "Margo jest spłukana
" i "Lioness
". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. będący na etapie postprodukcji horror Osgooda Perkinsa
"The Young People
".
Zobacz zwiastun "Diuny: Części trzeciej"
Premiera "Diuny: Części trzeciej
" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Do swoich ról powrócą m.in. Timothée Chalamet
(jako Paul Atryda
), Zendaya
(jako Chani
) i Jason Momoa
(jako Duncan Idaho
). Zobaczcie zwiastun: