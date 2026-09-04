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Nicole Kidman jest diunarą. Chciałaby zagrać w sequelu

Deadline / autor: /
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Nicole Kidman jest diunarą. Chciałaby zagrać w sequelu
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Denis Villeneuve zgromadził na planie "Diuny" plejadę gwiazd. Nicole Kidman zdradziła, że chętnie by do nich dołączyła.

Nicole Kidman o "Diunie": "Mam obsesję"


Kidman promuje aktualnie "Totalną magię 2" – sequel komedii fantasy z 1998 roku. Wraz z Sandrą Bullock, czyli swoją ekranową siostrą, gościła w youtube'owym programie "Vogue'a" Off the Cuff. Na pytanie w jakim sequelu, poza "Totalną magią 2", chciałaby zagrać, Kidman odpowiedziała:

Marzę, by zagrać w sequelu "Diuny". Jestem diunarą, uwielbiam "Diunę". Mam obsesję na punkcie "Diuny".

GettyImages-2292939449.jpg Getty Images © Chloe Kern
Kidman i Bullock na amerykańskiej premierze "Totalnej magii 2"

Gdy Bullock zapytała, dlaczego więc nie zagrała w żadnej części, odpowiedziała:

Bo Denis nigdy mnie nie zaprosił. Jestem zdruzgotana.

Gdy Bullock dawała Villeneuve'owi znaki do kamery, by skontaktował się z Kidman, gwiazda "Godzin" dodała: 

Tak naprawdę nie chcę tam być, chcę to po prostu obejrzeć.

"Diuna" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Diunie" i "Diunie: Części drugiej": 




Ostatnie role Nicole Kidman


Nicole Kidman w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w thrillerach "Babygirl" i "Holland" oraz serialach "Dziewięcioro nieznajomych", "Scarpetta", "Margo jest spłukana"  i "Lioness". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. będący na etapie postprodukcji horror Osgooda Perkinsa "The Young People".

Zobacz zwiastun "Diuny: Części trzeciej"


Premiera "Diuny: Części trzeciej" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Do swoich ról powrócą m.in. Timothée Chalamet (jako Paul Atryda), Zendaya (jako Chani) i Jason Momoa (jako Duncan Idaho). Zobaczcie zwiastun:


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