Newsy Filmy Inne Dlaczego Nicole Kidman chce zostać doulą umierania?
Filmy / Inne

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: David Jon
Nicole Kidman zaskoczyła wyznaniem, że rozważa nową ścieżkę - chce szkolić się na tzw. doulę umierania, czyli osobę wspierającą ludzi i ich bliskich w ostatnich chwilach życia. Jakie są jej motywacje?

Nicole Kidman o śmierci



GettyImages-2269856849.jpg Getty Images © Stephanie Augello


Aktorka opowiedziała o tym więcej podczas wydarzenia HISTORYTalks 2026 w Filadelfii. Przyznała, że jej wcześniejsze wypowiedzi na ten temat wywołały zdziwienie, ale dla niej jest to naturalne rozwinięcie potrzeby pomagania innym. Kidman stwierdziła: To fascynujące zajęcie. Wymaga określonego typu wrażliwości, ale odkryłam, że ją mam. Dodała też, że choć ostatnie chwile życia wiążą się z cierpieniem, to obecność odpowiednich osób i pewna więź mogą sprawić, że stają się mniej bolesne.

Temat śmierci jest dla Kidman bardzo osobisty. Wspomniała, że o odejściu swojej matki dowiedziała się we wrześniu 2024 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, niedługo przed tym, jak miała odebrać nagrodę dla najlepszej aktorki z rolę w "Babygirl". Kidman opowiada, że zamiast pięknego momentu, przeżyła chwile prawdziwego załamania. Aktorka szczerze opisała, że w tamtej chwili nie była w stanie normalnie funkcjonować, podkreślając jednocześnie, że takie doświadczenia uświadamiają jej własną odporność psychiczną.

Kidman podkreśliła, że w swojej karierze i życiu nigdy nie szukała spokoju, lecz raczej okazji do zgłębiania ludzkiej natury. Zaznaczyła przy okazji, że nie postrzega siebie jako celebrytki, lecz jako pracującą osobę. Podczas spotkania Kidman wróciła też do początków swojej działalności producenckiej. Przyznała, że decyzję o zmianie kierunku zawodowego podjęła po narodzinach dziecka, szukając mniej obciążającej formy pracy. 

Aktorka zwróciła również uwagę na zmiany w branży filmowej, szczególnie jeśli chodzi o rolę kobiet. Choć - jak zaznaczyła - sytuacja poprawiła się w porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to udział reżyserek wciąż pozostaje relatywnie niski. Jej zdaniem realna zmiana zachodzi wtedy, gdy osoby decyzyjne świadomie stawiają na kobiety przy realizacji projektów.

"Babygirl" - zwiastun



Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

20 komentarzy