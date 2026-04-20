Dlaczego Nicole Kidman chce zostać doulą umierania?

Nicole Kidman zaskoczyła wyznaniem, że rozważa nową ścieżkę - chce szkolić się na tzw. doulę umierania, czyli osobę wspierającą ludzi i ich bliskich w ostatnich chwilach życia. Jakie są jej motywacje?
Nicole Kidman o śmierci
Aktorka opowiedziała o tym więcej podczas wydarzenia HISTORYTalks 2026 w Filadelfii. Przyznała, że jej wcześniejsze wypowiedzi na ten temat wywołały zdziwienie, ale dla niej jest to naturalne rozwinięcie potrzeby pomagania innym. Kidman stwierdziła: To fascynujące zajęcie. Wymaga określonego typu wrażliwości, ale odkryłam, że ją mam. Dodała też, że choć ostatnie chwile życia wiążą się z cierpieniem, to obecność odpowiednich osób i pewna więź mogą sprawić, że stają się mniej bolesne.
Temat śmierci jest dla Kidman
bardzo osobisty. Wspomniała, że o odejściu swojej matki dowiedziała się we wrześniu 2024 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji
, niedługo przed tym, jak miała odebrać nagrodę dla najlepszej aktorki z rolę w "Babygirl
". Kidman opowiada, że zamiast pięknego momentu, przeżyła chwile prawdziwego załamania.
Aktorka szczerze opisała, że w tamtej chwili nie była w stanie normalnie funkcjonować, podkreślając jednocześnie, że takie doświadczenia uświadamiają jej własną odporność psychiczną. Kidman podkreśliła, że w swojej karierze i życiu nigdy nie szukała spokoju, lecz raczej okazji do zgłębiania ludzkiej natury
. Zaznaczyła przy okazji, że nie postrzega siebie jako celebrytki, lecz jako pracującą osobę. Podczas spotkania Kidman
wróciła też do początków swojej działalności producenckiej. Przyznała, że decyzję o zmianie kierunku zawodowego podjęła po narodzinach dziecka, szukając mniej obciążającej formy pracy.
Aktorka zwróciła również uwagę na zmiany w branży filmowej, szczególnie jeśli chodzi o rolę kobiet. Choć - jak zaznaczyła - sytuacja poprawiła się w porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to udział reżyserek wciąż pozostaje relatywnie niski.
Jej zdaniem realna zmiana zachodzi wtedy, gdy osoby decyzyjne świadomie stawiają na kobiety przy realizacji projektów.
"Babygirl" - zwiastun