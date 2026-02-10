Nicole Kidman w thrillerze erotycznym od studia A24

Nicole Kidman negocjuje jedną z głównych ról w niezatytułowanym na razie erotycznym dreszczowcu studia A24. Autorem scenariusza jest brytyjski aktor Dylan Brady, który wcześniej napisał jedynie jeden odcinek serialu "Wszystko, teraz!". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Thriller erotyczny z nowej perspektywy
Film opowie o cierpiącym na deficyt sukcesów aktorze, który podejmuje pracę jako opiekun do dziecka u ambitnej producentki i jej męża - gwiazdy filmowej. Bohater planuje uwieść swoich pracodawców i wykorzystać ich branżowe kontakty. Szybko okazuje się jednak, że wikła się w znacznie bardziej niebezpieczną grę.
Scenariusz Brady'ego
, który w ubiegłym roku znalazł się na drugim miejscu The Brit List (brytyjskiego odpowiednika hollywoodzkiej Czarnej Listy) stał się przedmiotem zażartej walki między czołowymi hollywoodzkimi graczami jak Netflix, Amazon, Apple, FX oraz Peacock. Łącznie na stole znalazło się 9 ofert. Ostatecznie Brady wybrał propozycję A24, które zaoferowało mu 7-cyfrową kwotę za prawa do tekstu.
Thrillery erotyczne były niemal zawsze bardzo heteronormatywne, a ich bohaterem była instytucja małżeństwa, którą trzeba było za wszelką cenę chronić przed złą rozwiązłą kobietą, zagrażającą tej jedności
- mówi Brady - Zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda w 2025 roku. A co, jeśli to ta rozwiązła postać jest bohaterem, a w samym małżeństwie tkwi coś zgniłego? Chciałem przełamać konwencję i spojrzeć na to z queerowej perspektywy. Kidman
zobaczymy w tym roku w kontynuacji "Totalnej magii
", a także w serialu Apple TV "Margo jest spłukana
".
Zwiastun serialu "Margo jest spłukana"