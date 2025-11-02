Newsy Filmy Inne Nie żyje Adam Greenberg. Operator "Terminatora 2" miał 88 lat
Nie żyje Adam Greenberg. Operator "Terminatora 2" miał 88 lat

Zmarł Adam Greenberg, nominowany do Oscara operator filmowy, który pracował m.in. przy takich filmach jak "Terminator" i "Terminator 2: Dzień sądu". Miał 88 lat.

Kim był Adam Greenberg?


   
Adam nie mówił, żeby zrobić wrażenie. Mówił, żeby nawiązać kontakt. Nie prowadził poleceniami, tylko przykładem. Nigdy nie rozkazywał – płynął obok nas, zakotwiczony w klarowności, mądrości i spokoju. Pozbawiony ego, daleki od bycia próżnym, omijał hałas, plotki i dystrakcje, napisał na Facebooku operator Avraham Karpick, który pracował z Greenbergiem przy filmie "Ambasador" (1984). Teraz zostało nam tylko echo: jego słów, jego ducha, jego podejścia.

Adam Greenberg urodził się 11 kwietnia w 1937 roku w Krakowie. Wychował się w Tel Awiwie, gdzie w latach 50. i 60. rozpoczął pracę jako technik w laboratorium oraz operator przy filmach dokumentalnych. Pierwszy film, przy którym pracował jako reżyser zdjęć, to izraelski "The Flying Matchmaker" (1966) Israela Beckera.
   
W Izraelu Greenberg nakręcił szereg popularnych i dobrze odebranych filmów, m.in. "Lody na patyku" (1978). Jego pierwszym amerykańskim filmem była kręcona m.in. w Izraelu "Wielka czerwona jedynka" (1980) Samuela Fullera. Następnie Greenberg wyemigrował do Stanów, gdzie rozpoczął pracę w Hollywood.

Pracował przy takich filmach jak m.in. "Terminator" (1984), "Pocałunek księżniczki" (1985), "Żelazny orzeł" (1986), "La Bamba" (1987), "Blisko ciemności" (1987), "Trzech mężczyzn i dziecko" (1987), "Turner i Hooch" (1989), "Uwierz w ducha" (1990), "Terminator 2: Dzień sądu" (1991), "Zakonnica w przebraniu" (1992), "Junior" (1994), "Rycerz króla Artura" (1995), "Kula" (1998), "Godziny szczytu" (1998) i "Węże w samolocie" (2006).

Adam Greenberg – najważniejsze filmy



Najważniejszym filmem w karierze Adama Greenberga był bez wątpienia 'Terminator 2: Dzień sądu" (1991) w reżyserii Jamesa Camerona. Operator pracował też przy pierwszej części. Sequel był wielkim sukcesem zbierając sześć nominacji do Oscara, w tym dla Greenberga za zdjęcia. Operator kontynuował potem współpracę z Arnoldem Schwarzeneggerem, z którym nakręcił jeszcze takie filmy jak "Junior", "Egzekutor" i "Na własną rękę".

NA SKRÓTY: "Terminator 2: Dzień sądu"


