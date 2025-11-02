Nie żyje Adam Greenberg. Operator "Terminatora 2" miał 88 lat

Zmarł Adam Greenberg, nominowany do Oscara operator filmowy, który pracował m.in. przy takich filmach jak "Terminator" i "Terminator 2: Dzień sądu". Miał 88 lat.
Kim był Adam Greenberg? Adam nie mówił, żeby zrobić wrażenie. Mówił, żeby nawiązać kontakt. Nie prowadził poleceniami, tylko przykładem. Nigdy nie rozkazywał – płynął obok nas, zakotwiczony w klarowności, mądrości i spokoju. Pozbawiony ego, daleki od bycia próżnym, omijał hałas, plotki i dystrakcje
, napisał na Facebooku operator Avraham Karpick
, który pracował z Greenbergiem
przy filmie "Ambasador
" (1984). Teraz zostało nam tylko echo: jego słów, jego ducha, jego podejścia. Adam Greenberg
urodził się 11 kwietnia w 1937 roku w Krakowie. Wychował się w Tel Awiwie, gdzie w latach 50. i 60. rozpoczął pracę jako technik w laboratorium oraz operator przy filmach dokumentalnych. Pierwszy film, przy którym pracował jako reżyser zdjęć, to izraelski "The Flying Matchmaker
" (1966) Israela Beckera
.
W Izraelu Greenberg
nakręcił szereg popularnych i dobrze odebranych filmów, m.in. "Lody na patyku"
(1978). Jego pierwszym amerykańskim filmem była kręcona m.in. w Izraelu "Wielka czerwona jedynka"
(1980) Samuela Fullera
. Następnie Greenberg
wyemigrował do Stanów, gdzie rozpoczął pracę w Hollywood.
Pracował przy takich filmach jak m.in. "Terminator
" (1984), "Pocałunek księżniczki
" (1985), "Żelazny orzeł
" (1986), "La Bamba
" (1987), "Blisko ciemności
" (1987), "Trzech mężczyzn i dziecko
" (1987), "Turner i Hooch
" (1989), "Uwierz w ducha
" (1990), "Terminator 2: Dzień sądu
" (1991), "Zakonnica w przebraniu
" (1992), "Junior
" (1994), "Rycerz króla Artura
" (1995), "Kula
" (1998), "Godziny szczytu
" (1998) i "Węże w samolocie
" (2006).
Adam Greenberg – najważniejsze filmy Najważniejszym filmem w karierze Adama Greenberga był bez wątpienia 'Terminator 2: Dzień sądu" (1991) w reżyserii Jamesa Camerona.
Operator pracował też przy pierwszej części. Sequel był wielkim sukcesem zbierając sześć nominacji do Oscara, w tym dla Greenberga za zdjęcia
. Operator kontynuował potem współpracę z Arnoldem Schwarzeneggerem
, z którym nakręcił jeszcze takie filmy jak "Junior
", "Egzekutor
" i "Na własną rękę
".
