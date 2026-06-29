Newsy Nie żyje Akihiro Miwa. Aktor znany z "Ruchomego zamku Hauru" miał 91 lat
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Nie żyje Akihiro Miwa. Aktor znany z "Ruchomego zamku Hauru" miał 91 lat

CBR / autor: /
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Nie żyje Akihiro Miwa. Aktor znany z &quot;Ruchomego zamku Hauru&quot; miał 91 lat
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Nie żyje Akihiro Miwa – japoński wokalista i kompozytor, pisarz, aktywista, drag queen i aktor. Najlepiej znany był ze współpracy ze studiem Ghibli. Jego głosem przemawiały bohaterki "Księżniczki Mononoke" i "Ruchomego zamku Hauru". Smutną informację przekazała reprezentująca go agencja. Ujawniła ona, że w ciągu ostatniego roku Miwa ograniczył działalność publiczną ze względu na szybko pogarszający się stan zdrowia. Miał 91 lat. 

Kim był Akihiro Miwa?


Akihiro Miwa (wł. Akihiro Maruyama) urodził się 15 maja 1935 roku. Karierę rozpoczął w wieku 17 lat jako wokalista kabaretowy (wykonywał piosenki takich francuskich gwiazd jak Édith Piaf, Yvette Guilbert czy Marie Dubas). Przełomem w jego karierze była wydana w 1957 roku piosenka "Me Que Me Que". W tym samym roku zadebiutował niewielką rolą w wyreżyserowanym przez Yasuzō Masumurę melodramacie "Danryû". 

GettyImages-116936441.jpg Getty Images © Tomokazu Tazawa

Miwa znany był też z otwartego i bezkompromisowego poruszania kwestii społecznych. Jako ocaleniec bombardowania Nagasaki otwarcie krytykował japoński militaryzm. Sprzeciwiał się ustawie wojskowej z 2015 roku rządu premiera Shinzo Abego. 

Skąd znamy Akihirę Miwę?


Miwa najbardziej znany był ze współpracy ze studiem Ghibli. Jego głosem przemawiała wilczyca Moro z "Księżniczki Mononoke". Największe uznanie przyniosła mu jednak rola Wiedźmy z Pustkowia w "Ruchomym zamku Hauru". Przypominamy zwiastun: 



W dorobku Miwy znajdziemy też anime "Błękitny ptak", "Harmagedon" (reż. Rintarō) i "Pokémon: Arceus i Klejnot Życia" (reż. Kunihiko Yuyama), a także filmy i seriale, m.in. romans fantasy "Kurotokage" (reż. Kinji Fukasaku), surrealistyczny dramat muzyczny "Rzućmy książki, wyjdźmy na ulice!" (reż. Shûji Terayama) czy dramat wojenny "Yoshitsune". 

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